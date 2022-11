Cela a été comme une bouée de sauvetage, disent les fans du FC Goa alors qu’ils apprécient la connexion locale au stade

Le FC Goa a raté les chants de Forca Goa dans les tribunes au cours des deux dernières saisons dans la Hero Indian Super League (ISL) devant faire la paix avec le jeu à huis clos. Mais, ils semblent aimer le stade Pandit Jawaharlal Nehru bondé à Fatorda, car le retour des fans a certainement joué un rôle déterminant dans l’ascension du FC Goa au début de cette saison ISL.

Le FC Goa est unique en ce qu’il a deux fan clubs – le FC Goa Fan Club et l’East Lower Army, qui n’ont pas été embourbés par les restrictions de bio-bulles au cours des deux années – ils ont organisé des rallyes automobiles pour escorter leur équipe bus pour les matchs et même assisté à des séances d’entraînement à distance pour s’assurer que les joueurs ne se sentent pas isolés. Mais pour Sameer Shirodkar, un fidèle du FC Goa et membre de l’East Lower Army, être de retour dans les tribunes l’a emporté sur tout cela.

“Cela a été comme une bouée de sauvetage”, a déclaré Sameer. “[The tournament] se passait à Goa et nous ne pouvions pas le voir, donc c’était vraiment déchirant pour nous. Mais c’est comme ça et maintenant nous essayons de revenir dans les tribunes comme nous le faisions avant et d’encourager les garçons. Et vous pouvez le dire à partir du record à domicile du FC Goa. Nous avons gardé une cage inviolée lors des deux matchs à domicile et nous avons gagné les deux confortablement.”

L’une des raisons pour lesquelles des fans comme Sameer reviennent chaque saison dans les tribunes est le lien local qu’il leur a donné avec le football. Comme de nombreux fans de football en Inde, le lien de Sameer avec le football avant le début du Hero ISL était avec les clubs européens. Avec l’arrivée de l’ISL et l’aspect d’aller dans un stade pour suivre son équipe préférée, cela a changé.

“Avec le FC Goa, ce qui se passe, c’est que vous obtenez votre équipe locale. Cela manquait au départ et cet écart a maintenant été comblé avec le FC Goa. Notre objectif principal est nos chants – tout est local, afin que les gens puissent s’y connecter. Ce qui se passe si vous avez des chants locaux, c’est que cela implique de plus en plus les fans. C’est donc ce que nous essayons de faire. Nous avons des gens qui viennent de différentes parties de Goa, même de villes isolées.”

En plus de soutenir ses propres joueurs au stade, l’East Lower Army assiste également à des matchs à l’extérieur – et c’est par conception pour créer une plus grande sensibilisation au football indien. À travers le Hero ISL et sa culture de fans à domicile, Sameer dit que beaucoup plus de fans locaux sont attirés par le football indien.

“ISL a été très important – pas seulement dans l’aspect footballistique, mais aussi pour sensibiliser les gens au football qui se passe autour de l’Inde”, déclare Sameer. “ISL a été une nouvelle plate-forme, elle a créé cette atmosphère où les gens savent que le football se passe. Cela a beaucoup aidé à mon avis.”

Ce qui est également remarquable, c’est que les fans du FC Goa apportent leur propre saveur au fandom. L’une des caractéristiques que les fans ont adoptées de la culture de Goa est l’idée de Susegad, qui signifie être détendu ou content ; mais cela n’enlève rien à la passion des fans pour leur équipe.

“Les gens veulent s’asseoir, Susegad, et profiter du match. Mais ils seront avec l’équipe quoi qu’il arrive. Il y aura des doutes ici et là mais ces gens, bien qu’ils soient Susegad, soutiendront toujours l’équipe. Et nous essayons d’impliquer de plus en plus de gens dans le chant, cela viendra », révèle Sameer.

Le FC Goa a fait un excellent début de nouvelle saison ISL et occupe actuellement la troisième place sur la table avec un match en moins. La plupart des fans, comme Sameer, s’attendaient à ce que cette saison soit une saison de reconstruction, mais ont été impressionnés par le style audacieux adopté par le nouvel entraîneur-chef et ancien joueur du FC Goa Carlos Pena. Ils affronteront le Bengaluru FC, demain 26 novembre, pour tenter de grimper plus haut dans le classement – et pendant ce temps, l’East Lower Army a l’intention de les accueillir avec un nouveau tifo.

