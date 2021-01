«  Cela a duré quatre ans  »: Trump blâmé pour la violence américaine

Bien que surréalistes et choquants pour la plupart des États-Unis et du monde, les troubles qui ont secoué Washington DC mercredi n’ont pas surpris certains analystes politiques.

Le siège meurtrier du Capitole par les loyalistes de Trump était le résultat de la rhétorique incendiaire du président Donald Trump, a déclaré Michael Bitzer, professeur de politique et d’histoire américaines au Catawba College en Caroline du Nord.

« Cela a duré quatre ans », a-t-il déclaré à Euronews. « Il y a quatre ans, Trump a parlé du carnage américain. Les activités d’hier en ont été l’aboutissement. »

Le Congrès a dû interrompre son décompte des votes des collèges électoraux mercredi lorsqu’une foule a brisé les fenêtres et s’est précipitée dans le bâtiment. Les législateurs se sont blottis sous leurs sièges et ont enfilé des masques à gaz pendant que la police tentait de repousser les émeutiers.

Alors que les autorités reprenaient le contrôle de la situation, le Congrès a repris son décompte du jour au lendemain. Jeudi matin, il a officiellement certifié la victoire de Joe Biden avec 306 voix électorales, contre 232 pour Trump, ouvrant la voie à l’investiture de Biden le 20 janvier.

Un sombre Biden a qualifié les émeutes du Capitole d ‘«assaut sans précédent» contre la démocratie américaine.

« Même si peu d’entre eux auraient deviné que la situation se transformerait en ce qu’elle a fait, le scénario n’était pas non plus entièrement imprévisible », a déclaré Thomas Gift, professeur agrégé de sciences politiques à l’University College London.

« Trump a encouragé ces manifestants en continuant de lancer ses accusations sans fondement de truquage des votes », a-t-il déclaré à Euronews.

‘Soyez un héros ou un zéro’

Peu de temps avant que la violence n’éclate à Capitol Hill, le président Trump avait énervé ses partisans lors d’un rassemblement juste devant le siège du parlement américain.

Lui et son avocat Rudy Giuliani ont martelé leurs affirmations selon lesquelles l’élection avait été volée – tout comme le fils du président, Donald Trump Jr., qui a exhorté la foule à se lever et à « se battre ».

« Vous avez une opportunité aujourd’hui: vous pouvez être un héros, ou vous pouvez être un zéro », a déclaré Trump Jr. à la foule.

Après des semaines de tensions sur l’issue des élections, Trump a finalement promis jeudi une transition « ordonnée » du pouvoir, dans un déclaration publiée par le porte-parole de la Maison Blanche, Dan Scavino.

Mais les partisans irréductibles de Trump accepteront-ils un transfert pacifique du pouvoir?

« Je ne vois pas Donald Trump l’accepter nécessairement. Il va dire qu’il y aura une transition ordonnée. Il n’y a pas eu de transition ordonnée », a déclaré Bitzer.

« Même après le 20 janvier, Donald Trump continuera à l’utiliser comme plate-forme pour une course potentielle en 2024. Le Parti républicain est entièrement redevable à Donald Trump et il l’utilisera à son avantage au cours des quatre prochaines années et plus. »

UNE L’enquête YouGov publiée jeudi matin suggère que 45% des républicains approuvent fortement ou plutôt la prise d’assaut du bâtiment du Capitole.

« C’est le segment de la droite américaine qui soutient sans relâche Trump … C’est aussi le segment de la droite américaine que de nombreux politiciens républicains, malheureusement, ont si peur d’aliéner », a déclaré Gift.

« Donald Trump jettera une longue ombre sur le Parti républicain même après son départ. Je pense que tout est clair. »

Regardez l’interview de Michael Bitzer dans le lecteur vidéo ci-dessus.