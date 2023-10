Ceinture KSI vs Tommy Fury : que recevra le gagnant ? TNT tente de remporter un autre titre après être devenu « Champion de Diriyah » avec la victoire de Jake Paul

KSI et Tommy Fury se battront pour plus que le droit de se vanter lorsqu’ils régleront enfin leur querelle ce week-end.

Les combattants britanniques tentent de déterminer les meilleurs de la boxe d’influence dans le cadre d’une carte bien remplie présentée par Misfits Boxing de KSI.

3 KSI mettra son titre Misfits Boxing en jeu contre Tommy Fury Crédit : Misfits Boxing

« The Nightmare » KSI espère faire ce que son rival Jake Paul n’a pas pu faire en conquérant Fury, le frère cadet du champion du monde WBC des poids lourds Tyson.

En février, « TNT » a survécu à son renversement pour battre Paul par décision partagée en Arabie Saoudite et être couronné « Champion de Diriyah ».

Fury espère maintenant ajouter un autre titre à sa collection alors qu’il cherche à compléter le doublé YouTube en affrontant KSI à Manchester.

Ceinture KSI vs Tommy Fury : que recevra le gagnant ?

Le duo concourra pour le titre MFB cruiserweight de KSI.

KSI – de son vrai nom Olajide ‘JJ’ Olatunji – a revendiqué la première ceinture cruiserweight mise en place par son entreprise en août 2022.

« The Nightmare » a éliminé Swarmz et Luis Alcarez Pineda le même soir pour remporter sa première ceinture de boxe.

Depuis, il a défendu sa sangle cruiserweight à deux reprises, d’abord en mettant KO FaZe Temperrr avec une combinaison vicieuse au premier tour en janvier.

KSI semblait avoir porté le score à 2-0 en tant que champion lorsqu’il a laissé tomber Joe Fournier cinq mois plus tard, mais le combat a été jugé sans concours après qu’il ait été considéré comme ayant utilisé un coude.

Mais KSI a toujours conservé son championnat et le remettra en jeu lorsqu’il sortira pour affronter Fury ce week-end.

3 Fury a une fiche de 9-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel et a battu Jake Paul lors de son combat le plus récent Crédit : Getty

3 KSI est actuellement le seul champion cruiserweight de Misfits Boxing Crédit : Leigh Dawney/Misfits Boxing

KSI contre Fury : couverture talkSPORT

Cet affrontement de six rounds cruiserweight est prévu le samedi 14 octobre.

Il aura lieu à la Manchester Arena avec une soirée de combat prévue à 19 heures et des promenades sur le ring de l’événement principal attendues vers 23 h 25.

talkSPORT commentera en direct l’action lors de notre spécial Fight Night Live.

Notre équipe comprend les présentateurs Adam Catterall et Gareth A Davies, le commentateur Andy Clarke et l’ancien champion des super-coq Spencer Oliver.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct depuis Manchester.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

ous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.