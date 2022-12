Ceine Dion diagnostiquée d’un trouble neurologique rare, annule ses prochains spectacles

Ceine Dion, jeudi, a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide, par conséquent, elle doit reporter ses dates de tournée en 2023. Elle a déposé deux vidéos émouvantes dans lesquelles on peut la voir parler de sa maladie.

Elle a déclaré: «Je suis confrontée à des problèmes de santé depuis longtemps et il m’a été très difficile de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu. Récemment, on m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé le syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur un million.









Elle a poursuivi: “Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus. Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne. Cela me cause parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permet pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude.

Elle a ajouté: “Cela me fait mal de vous dire aujourd’hui que cela signifie que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février.”