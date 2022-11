Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu : Un homme fait face à des accusations après le collège près de Montréal en confinement

Selon la police, un homme de 19 ans fait face à des accusations après avoir été arrêté vendredi alors qu’il portait un gilet pare-balles dans un collège au sud de Montréal.

Le CEGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est rapidement mis en quarantaine après que la police a reçu un appel au 911 pour un homme au comportement “suspect” vers 9 h, provoquant la panique chez certains étudiants et des agents lourdement armés sécurisant un périmètre autour de l’établissement .

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a indiqué que l’homme était détenu vendredi soir et qu’il devrait comparaître devant le tribunal samedi pour avoir proféré des menaces. Les agents ont arrêté l’homme environ une heure après l’appel au 911 “sur la base d’informations obtenues de diverses sources”, a indiqué la police dans un communiqué de presse vendredi en début de soirée.

Aucune blessure n’a été signalé.

Une femme de moins de 18 ans a également été arrêtée, initialement en tant que suspecte, mais la police a déclaré vendredi soir qu’elle a ensuite été considérée comme un témoin “et n’a aucune implication dans cet événement”.

Les étudiants et le personnel ont été escortés hors du bâtiment en toute sécurité par la police une fois le verrouillage levé tôt vendredi après-midi, selon le porte-parole de la police de St-Jean-sur-Richelieu, le sergent. Jérémie Lévesque. Une femme enceinte a été envoyée à l’hôpital par mesure de précaution, a-t-il dit. Les cours ont été annulés pour le reste de la journée.

Le verrouillage a été maintenu en place pendant environ trois heures puisque la police enquêtait pour savoir s’il y avait ou non un autre suspect. Une troisième personne a été interceptée par la police, mais a depuis été relâchée après que les agents ont déterminé qu’elle n’avait aucun lien avec l’incident.

Les étudiants du Collège Saint-Jean-Sur-Richelieu (CEGEP) sont en confinement le 11 novembre 2022. (Marie-Pier Boucher/Noovo Info)

La police n’a pas confirmé si l’homme arrêté avait ou non un lien avec le collège.

Une vidéo des arrestations montre l’homme vêtu d’une chemise blanche à manches longues, d’un pantalon cargo foncé et de ce que la police a confirmé comme étant un gilet pare-balles. On le voit agenouillé devant la police, les mains derrière la tête.

“J’AI DIT A MA MERE QUE JE L’AIMAIS”

L’école a envoyé un avis aux élèves et au personnel vendredi matin pour qu’ils restent à l’intérieur de leurs salles de classe et se barricadent, provoquant la panique chez certains élèves qui ont été laissés dans l’ignorance de ce qui se passait.

Une étudiante a déclaré à CTV News qu’elle avait été barricadée dans sa classe d’environ 30 étudiants pendant plus de trois heures et pendant qu’elle était enfermée, elle a échangé des messages texte – dont certains émotionnels – avec sa mère.

“Je pensais vraiment que je pouvais mourir, honnêtement”, a déclaré Marie-Pier Pelletier, après avoir été libérée de l’école.

“J’ai dit à ma mère que je l’aimais parce que je ne savais pas ce qui allait se passer.”

“Elle m’a dit de me calmer, de respirer et que tout irait bien. Je sais qu’elle est stressée aussi. Mais elle a essayé de me réconforter et ça a marché.”

Après avoir été autorisée à quitter l’école, elle a dit qu’elle prévoyait de rentrer chez elle et de serrer sa mère dans ses bras.

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a établi un périmètre de sécurité autour du collège et a demandé au public de rester à l’écart du site, y compris les élèves et les parents.

Des étudiants se sont barricadés à l’intérieur du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu (Source : Laurence Bilodeau, étudiante au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu / Noovo Info)

LES ÉLÈVES ONT BARRICÉ LEURS SALLES DE CLASSE

Annie Métivier, technicienne en design d’intérieur au collège, a déclaré qu’elle et quatre autres personnes – une collègue et trois étudiants – se sont barricadées dans leur classe.

“Je suis toujours barricadé, et nous ne savons rien… Nous suivons les informations sur les réseaux sociaux et de nos amis à l’extérieur”, a déclaré Métivier dans un échange via Facebook Messenger avec La Presse Canadienne.

“Nous sommes cinq dans mon bureau en ce moment, et nous avons éteint les lumières parce que c’est ce qu’on nous a demandé de faire.”

Porte-parole de la police Const. Barbara-Ann Dion a déclaré que les agents fouillaient le campus pièce par pièce.

Metivier a dit qu’elle voulait que l’opération policière soit terminée.

“Nous allons bien oui … stressés mais ça va. Nous ne pouvons tout simplement pas attendre que tout cela se termine”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu la police avec leurs armes à côté de mon bureau parce que je devais revenir en arrière et verrouiller une porte qu’un enseignant avait déverrouillée à côté de mon bureau. Ils m’ont dit de” dépêche-toi, dépêche-toi et enferme-toi “… en voyant la police avec leurs armes prêtes à tirer… ça augmente le stress.”

Vanessa Nadeau, 17 ans, était en route vers l’école pour un cours de 10 h lorsque le confinement est survenu. S’adressant à CTV News sur le terrain de l’université, elle a déclaré qu’elle avait envoyé des SMS à ses amis coincés à l’intérieur pour s’assurer qu’ils allaient bien.

“Nous voulons attendre [here] parce que nous voulons nous assurer qu’ils vont bien », a-t-elle déclaré.

Les agents étaient toujours sur place alors que l’enquête se poursuivait vendredi après-midi.

Avec des fichiers de Kelly Greig de CTV Montréal et de La Presse canadienne