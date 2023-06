Ceferina de l’UEFA s’excuse pour le chaos de la Ligue des champions à Paris

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a présenté ses excuses aux fans de football jeudi après les failles de sécurité chaotiques qui ont provoqué une quasi-catastrophe lors de la finale de la Ligue des champions à Paris l’année dernière.

Le chef de l’instance dirigeante du football européen a également admis d’autres problèmes rencontrés par les supporters lors de la finale de cette année, qui s’est tenue à Istanbul au début du mois.

S’exprimant lors du Congrès européen des supporters de football à Manchester, Čeferin a reconnu qu’il restait du travail à faire pour améliorer le traitement des supporters.

« Nous aimerions effacer les événements qui se sont produits l’année dernière de nos mémoires », a-t-il déclaré. « L’année dernière, tout le monde a salué notre décision de déplacer la finale de Saint-Pétersbourg à Paris et au final, nous savons tous ce qui s’est passé. Les bonnes intentions ne suffisent souvent pas et nous le savons et nous en sommes désolés. »

Les enquêteurs ont tenu l’UEFA principalement responsable de l’échec de l’opération de sécurité lors de la finale de la Ligue des champions 2022 qui a mis la vie des supporters de Liverpool et du Real Madrid en danger.

L’UEFA a offert un remboursement complet aux fans de Liverpool avec des billets pour la finale de la Ligue des champions 2022 à Paris. Getty Images

Des dizaines de milliers de fans ont été retenus dans des files d’attente de plus en plus écrasées pendant des heures avant le match au Stade de France d’une capacité de 75 000 places. De nombreux fans se sont fait tirer dessus avec des gaz lacrymogènes par la police.

En mai, l’UEFA a annoncé qu’elle rembourserait tout fan de Liverpool en possession d’un billet pour la finale 2022.

À Istanbul, les supporters se sont plaints du transport vers et depuis le stade olympique Atatürk, certains n’ayant pu regagner leur hôtel qu’à 3 heures du matin, heure locale, après que Manchester City ait battu l’Internazionale pour remporter un triplé historique sous Pep Guardiola en finale.

« Dans l’ensemble, les finales de cette année à Budapest, Prague, Eindhoven et même Helsinki se sont bien déroulées », a déclaré Čeferin. « Ils ont prouvé que nous avons appris des erreurs du passé. Nous sommes bien conscients qu’à Istanbul tout n’était pas parfait. Et je ne minimise certainement pas les problèmes rencontrés par certains.

« Mais continuons à travailler ensemble pour améliorer ce que nous pouvons améliorer. Je pense notamment aux liaisons de transport vers et depuis (le) stade, l’accueil des supporters du stade et l’accès à l’eau et aux toilettes pour tous.

« Je peux vous assurer que la finale de la Ligue des champions de l’année prochaine à Wembley et l’Euro 2024 en Allemagne seront une expérience unique pour les fans. »

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.