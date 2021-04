Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a averti les clubs rebelles et les dirigeants qu’ils subiraient des «conséquences» pour leur échappée avortée, y compris le président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui aurait menti.

« Je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois et avec autant de persistance que lui », a déclaré Ceferin, laissant une relation personnelle auparavant étroite. [with Agnelli] en lambeaux.

La tentative ratée de créer une Super League d’élite, en tant que rivale directe de la Ligue des champions de l’UEFA, a laissé Ceferin nouvellement enhardi à la tête de l’instance dirigeante européenne.

« Les portes de l’UEFA sont ouvertes et en même temps tout le monde devra en subir les conséquences », a déclaré Ceferin à la chaîne de télévision slovène POP TV.

« Je m’attends à ce qu’il se passe beaucoup plus d’ici vendredi. Croyez-moi, quiconque se dit complètement calme dans cette situation ne dit pas la vérité », a déclaré Ceferin. « J’ai reçu un SMS [text] soutien de pratiquement tous les clubs d’Europe. Alors maintenant, nous nous attendons à ce que chacun réalise son erreur et subisse les conséquences appropriées.

L’UEFA tient une réunion du comité exécutif vendredi, et bien que Ceferin n’ait pas précisé quel prix pourrait être payé par les clubs, il a indiqué que l’implication du Real Madrid dans leur demi-finale de Ligue des champions avec Chelsea n’était pas susceptible d’être affectée compte tenu des complications pour les diffuseurs.

« Il y a une chance relativement faible que ce match n’ait pas lieu la semaine prochaine. Mais ce sera un peu différent à l’avenir », a-t-il déclaré.

Les avocats de l’UEFA devraient proposer des options sur les mesures de réponse lors de la réunion de vendredi et les interdictions et les suspensions pourraient être justifiées en vertu du règlement de l’organisation interdisant les «combinaisons» ou «alliances» non autorisées de clubs.

« Certains membres appelleront à la punition, mais les avocats sont plus susceptibles d’être intéressés par la protection de l’organisation et le renforcement du règlement », a déclaré une source proche de l’UEFA.

Cependant, Ceferin sera conscient que les clubs qui ont été punis pour avoir enfreint les règles du fair-play financier auront une mauvaise opinion des autres équipes qui s’en sortent pour faire un geste qui aurait pu détruire la lucrative Ligue des champions.

Agnelli a déclaré dans une interview à Reuters mercredi que le projet ne pouvait pas aller de l’avant après que les six équipes de Premier League anglaise se soient retirées mardi soir, laissant le joueur de 45 ans dans une position délicate.

Alessandro Nasi, vice-président d’Exor, la société holding avec 63,8% du capital de la Juventus, membre récemment élue du conseil de la FIFA Evelina Christillin, et même l’ancien entraîneur italien vainqueur de la Coupe du monde Marcello Lippi ont été vantés comme des successeurs potentiels.

Cependant, en s’adressant à Reuters, Agnelli a indirectement suggéré qu’il n’allait nulle part: « Je regarderais le verre à moitié plein: cela me laissera le temps de tout concentrer uniquement sur la Juventus, qui est mon amour », a-t-il déclaré.

La Juventus a jusqu’à présent nié tout rapport sur le départ imminent d’Agnelli, et Tuttosport a écrit qu’il ne risquait pas actuellement de perdre son poste.

Mais le Corriere dello Sport a déclaré que ses « relations avec les institutions internationales, la FIFA et l’UEFA, sont au plus bas de tous les temps », tandis que Sky Italia a décrit le terrain d’entraînement de la Juve Continassa comme « comme un bunker, Agnelli assiégé.