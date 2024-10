Cedric Tillman assume un rôle accru dans l’offensive des Browns

Avec l’échange du WR Amari Cooper, que les Browns ont envoyé aux Bills le 15 octobre, la question s’est posée de savoir lequel des receveurs de passes des Browns interviendrait et remplirait la part cible laissée par le receveur.

Au cours de la semaine 7, c’était le WR Cedric Tillman, qui a réalisé une performance en carrière avec huit réceptions pour 81 verges sur 12 cibles. Tillman a participé à 82 pour cent des clichés offensifs dimanche, il a presque doublé sa participation à n’importe quel autre match cette saison.

Tillman a été ciblé tôt et souvent dimanche. Il a capté chacune des deux premières tentatives de passe du quart Deshaun Watson de la journée et a continué à marquer des cibles tout au long du match. Seul TE David Njoku a eu plus de cibles et de réceptions que Tillman dimanche.

« Je voulais juste y aller et jouer le meilleur ballon possible », a déclaré Tillman. « Et cela signifiait se concentrer sur les détails, essayer d’être au bon endroit pour faire des jeux pour mon équipe et donner 100 pour cent d’efforts. Donc, c’est exactement ce sur quoi je me concentrais. »

Après que Watson ait quitté le match avec une blessure mettant fin à la saison à son Achille, le quart Dorian Thompson-Robinson est entré dans le match. Les Browns étaient sur la ligne des 23 verges de Cincinnati avec moins de 90 secondes à jouer en première mi-temps face à un déficit de 7-0.

Tillman, qui était le coéquipier de Thompson-Robinson au lycée, a sprinté vers la zone des buts, infligeant une pénalité pour interférence de passe qui a permis au RB Nick Chubb de toucher des points au deuxième quart.