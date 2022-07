Cedric Soares d’Arsenal parle à ESPN des quatre premiers, Fabio Vieira et se bat pour sa place

BALTIMORE – Cedric Soares est peut-être au club depuis plus de deux ans, mais ce n’est que maintenant qu’il commence à se sentir comme un joueur d’Arsenal.

Le joueur de 30 ans a commencé 14 des 17 derniers matches de Premier League des Gunners la saison dernière, de loin sa meilleure course dans l’équipe depuis son arrivée sur un premier prêt de six mois de Southampton au début de 2020.

Lors d’un transfert gratuit cet été-là, Cédric aurait raisonnablement pu s’attendre à jouer un rôle plus important, mais la combinaison de blessures, de nouvelles recrues – en particulier l’arrière droit japonais Takehiro Tomiyasu – et l’absence d’Arsenal de la compétition européenne ont compliqué son chemin vers le championnat régulier. action en équipe première.

Bien que la saison dernière se soit terminée avec Arsenal manquant de peu la qualification en Ligue des champions, l’implication accrue de Cédric a contribué à renforcer ses liens avec le manager Mikel Arteta et le club lui-même. Il y avait des spéculations à un moment donné sur le départ de Cédric, avec Newcastle United et l’Atletico Madrid évoqués comme destinations possibles, mais de telles pensées n’étaient pas dans son esprit lorsqu’il s’est assis pour une interview exclusive lors de la tournée de pré-saison des Gunners aux États-Unis.

“Arsenal a toujours été mon club de rêve depuis que j’ai commencé à jouer à Southampton”, a déclaré Cédric à ESPN. “J’ai toujours eu l’objectif de déménager à Arsenal, et cela n’a pas changé. Bien sûr, vous êtes plus heureux lorsque vous êtes impliqué. Être impliqué ici dans un club aussi massif, avec le projet que nous avons et les objectifs de l’équipe Je me bats pour, je veux être ici. Je me sens beaucoup plus établi. Je sens que j’ai gagné ma place au sein du groupe et je veux continuer à grandir.

La dernière fois que Cédric s’est longuement entretenu avec ESPN en novembre, il n’avait joué que cinq fois dans toutes les compétitions, mais a fait état d’une ferme détermination à se battre pour sa place. Cette persévérance a payé.

“Dans le football, vous devez être patient, mais la clé est de savoir comment vous vous préparez”, a-t-il déclaré. “J’ai continué à bien m’entraîner même quand je n’étais pas une option. C’est comme ça que j’ai grandi et c’est comme ça qu’on m’a appris. C’est ce qui m’a aidé à avoir une bonne série de matchs et à donner une bonne réponse au manager et à l’équipe .”

Donc, avec Tomiyasu qui continue de lutter contre les blessures, la position d’arrière droit est-elle maintenant à perdre?

“Il n’y a jamais de garantie dans le football”, a déclaré Cédric. “Je n’ai jamais eu d’entraîneur qui m’ait garanti ma position, donc je ne m’attends pas à ça. Je m’attends toujours à un combat pour la position, mais le succès du collectif est le plus important. Bien sûr, nous nous défions sur le terrain pendant la semaine, mais le week-end, nous nous entraidons ensemble, parlons de l’adversaire auquel nous sommes confrontés.”

Cedric Soares a fait plus de 50 apparitions pour Arsenal depuis qu’il les a rejoints définitivement il y a deux ans. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Image

Cette attitude résume la refonte culturelle qu’Arteta met en œuvre à Arsenal. Les joueurs mécontents ont été largués, l’accent mis sur la jeunesse a augmenté et Arteta tente d’établir un niveau de discipline qui a diminué au cours des dernières années du règne d’Arsène Wenger et qui n’a que brièvement augmenté pendant la période de 18 mois d’Unai Emery en charge.

Cédric joue par conséquent un rôle clé dans les coulisses en tant que l’un des joueurs seniors donnant le ton à la prochaine génération. Les incohérences de la saison dernière lors du rodage étaient symptomatiques d’une jeune équipe apprenant son métier: trois défaites successives, suivies de quatre victoires consécutives, suivies de deux défaites plus dommageables se combinant pour former des montagnes russes qui n’ont finalement pas réussi à atteindre les sommets des quatre premiers. .

“C’est en traversant ces situations que cela les aide à grandir”, a déclaré Cédric. “Cela les aide peut-être que si cela se produit cette saison, nous ne devrions pas avoir la même réaction à certains moments. Certaines des réactions que nous avons eues, positives, nous devrions les garder.

“C’est là que vient l’expérience : OK, c’est automatique : ‘J’étais dans cette situation avant, comment puis-je réagir maintenant, comment puis-je aider l’équipe ?’ Nous avons aussi des responsabilités. Ils sont beaucoup mieux préparés cette saison et notre idée est beaucoup plus solide parce que tout le monde s’entraîne avec Mikel depuis plus longtemps avec une idée très claire. Je pense que tout le monde sait plus ou moins quoi faire sur le terrain. , ce qui est important.

“[Helping the younger players] doit être naturel. Ce n’est pas quelque chose que vous devez forcer. De toute évidence, vous n’êtes pas le même avec tout le monde. Tout le monde a besoin de choses différentes. Vous êtes plus proche d’un, vous pouvez peut-être lui donner un avis plus honnête. Avec un autre, vous pouvez le pousser, vous devez donc parfois le défier.

“Cela dépend du moment. Ce n’est pas quand tout va bien, c’est plus quand quelque chose se passe ou tout à coup vous avez une défaite et vous devez jouer un autre match, un match important, et ils sont nerveux ou ne veulent pas prendre responsabilité.”

Cédric a joué un rôle clé en aidant son compatriote Fabio Vieira à s’adapter à un nouvel environnement, en adoucissant la barrière de la langue.

Le joueur de 22 ans est arrivé de Porto avec un contrat de 40 millions d’euros, une décision soudaine et décisive pour un joueur avec une seule saison de haut vol à son actif au Portugal, mais affichant encore suffisamment de potentiel pour susciter l’intérêt formatif d’un certain nombre de principaux clubs européens – il a inscrit six buts et 11 passes décisives en 27 matches de championnat.

Vieira est léger et relativement petit à 5 pieds 7 pouces. Il a également été gêné pendant la pré-saison par un problème de pied, mais Cédric pense qu’il s’acclimatera rapidement.

“Il a une mentalité similaire à la mienne, ce qui est formidable à voir”, a déclaré Cédric. “Je l’aide à s’installer. Fabio est un joueur très intelligent d’après ce que j’ai vu au Portugal. Je n’ai jamais joué avec lui mais d’après ce que j’ai vu, en analysant les matchs et en regardant ses performances, il a fait une très bonne saison. Il a une fantastique qualité. C’est un joueur technique avec de la qualité et de la capacité. Il a aussi beaucoup de vision pour la dernière passe. Cette qualité que vous recherchez beaucoup chez les joueurs, je pense que Fabio l’a. Je suis sûr qu’il saura s’adapter rapide, il est intelligent tu sais?

“Quand vous n’êtes pas physiquement le plus fort, vous devez être intelligent en Premier League. Je suis sûr qu’il s’adaptera très bien à la Premier League, je n’en doute pas. [The physicality of English football] C’est un gros changement, mais moi personnellement, je me suis assez bien adapté et je ne suis pas le plus grand. Avec Fabio, il a d’abord beaucoup de courage pour jouer. Celui-là pour moi est une qualité. Deuxièmement, je le vois comme un joueur très intelligent.

“Bien sûr, il est encore très jeune, donc je suis sûr qu’il grandira au fil des années en Premier League. Ce qui est intense pour lui, c’est peut-être que le rythme de la Premier League sera beaucoup plus rapide que le rythme de la ligue au Portugal. C’est quelque chose qu’il aura le temps de s’adapter, mais vous ne pouvez pas le changer.”

Un départ positif pour Vieira aiderait Arsenal à reprendre la saison dernière, avec une campagne nationale complétée par le retour du football en Ligue Europa. Mais Cédric pense que l’objectif est clair.

“Je pense qu’un club comme Arsenal veut se battre pour [the top four] et en ce moment, le groupe est plus expérimenté, le projet est très clair, l’idée de l’entraîneur est très claire”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous devrions avoir cet objectif.”