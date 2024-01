Cédric Doumbé sera la tête d’affiche du dernier événement parisien contre un concurrent invaincu

Fraîchement sorti du tout premier événement du PFL à Paris l’année dernière qui a été élu n°1 du public MMA de 2023 et a vu Doumbe réaliser un KO viral de neuf secondes, le défi de l’espoir invaincu et extrêmement bien noté Baki représente sans aucun doute l’adversaire le plus coriace de La carrière de « The Best » à ce jour avec les deux Parisiens devrait tout quitter dans la SmartCage le 7 mars.

Outre le retour de Doumbe, l’Accor Arena verra également le 7 mars le début de la saison PFL Europe, qui verra une multitude de nouveaux talents d’élite venus de toute l’Europe faire leurs débuts dans la PFL, ainsi que des visages de retour, tous à la recherche de pour commencer leur « Chemin vers la grandeur » pour la très convoitée ceinture du Championnat d’Europe de la PFL et 100 000 $ de prix en argent.

Prévu pour être rempli d’intrigues et de drames, les enjeux sont encore plus élevés en 2024 alors que 32 athlètes s’affrontent dans quatre catégories de poids – dont une nouvelle catégorie européenne des poids welters masculins, le champion 2023 Jakub Kaszuba et d’autres visages de retour de la saison 2023.

À partir de Paris le 7 mars, le PFL Europe retournera également là où tout a commencé à Newcastle, en Angleterre, le 8 juin à l’Utilita Arena, avant de se déplacer vers un nouveau territoire à Glasgow, en Écosse, à l’OVO Hydro pour une énorme soirée d’action en séries éliminatoires en septembre. 28.

Comme pour 2023, la saison se terminera par un événement de championnat épique dans un lieu qui sera révélé plus tard cette année.

Dan Hardy, responsable des opérations de combat pour PFL Europe, a déclaré : « Nous sommes incroyablement excités d’amener la plus grande superstar française du MMA, dans la plus grande arène de Paris, devant le public qui a été élu meilleur public de MMA au monde en 2017. 2023.

“La présence de Cédric Doumbe en haut de la carte couronnera ce qui s’annonce comme une immense soirée de combats mettant en vedette des talents locaux français et européens, ainsi que le coup d’envoi d’une autre saison passionnante du format PFL Europe League.”

Les événements seront diffusés en direct sur DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif et nouvelle maison du PFL en France.

DAZN a lancé un produit dédié en France à l’été 2023 et construit depuis un catalogue de contenus sportifs premium pour le marché. En tant que partenaire de diffusion du PFL en France, DAZN diffusera les quatre événements du PFL Europe prévus en 2024.

Pete Oliver, PDG de DAZN Growth Markets, a déclaré : « Depuis que DAZN a obtenu les deux meilleurs choix hebdomadaires de Ligue 1 Uber Eats grâce à notre partenariat avec Canal+ en août 2023, nous étudions les opportunités de constituer un solide portefeuille de sports en direct pour le marché français. .

“Le MMA est extrêmement populaire en France et le calendrier des prochains événements du PFL est sans précédent. Nous sommes donc ravis d’étendre notre relation avec le PFL et de proposer un programme plein d’action aux fans français et à ceux du monde entier.”

La PFL Europe est la première ligue internationale de la PFL et présente les meilleurs athlètes de MMA à travers l’Europe, qui a débuté à Newcastle en mars 2023, avant de se diriger vers Berlin, Paris et enfin d’atterrir à Dublin pour le championnat de fin de saison.

Cette ligue révolutionnaire rassemble 32 des meilleurs combattants européens en compétition dans quatre divisions de poids.

Après quatre épreuves, l’Anglais Dakota Ditcheva, le Polonais Jakub Kaszuba, le Slovène Jakob Nedoh et l’Allemand Khurshed Khakorov ont été couronnés premiers champions d’Europe de la PFL à Dublin, chaque champion remportant 100 000 $.