Cédric décrit deux qualités clés du nouveau garçon d’Arsenal, Fabio Vieira

Cedric Soares a discuté de l’une des recrues estivales d’Arsenal, Fabio Vieira.

Vieira a été la première signature majeure d’Arsenal du mercato d’été 2022, sa capture sortant quelque peu à l’improviste.

Le milieu de terrain aurait fait reculer Arsenal d’un peu plus de 34 millions de livres sterling après son transfert du FC Porto.

Vieira est un milieu de terrain offensif de métier et devrait offrir une compétition à des joueurs comme Martin Odegaard et Emile Smith Rowe.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Maintenant que Vieira a eu un peu plus d’un mois pour s’installer à Arsenal, Cédric a discuté de son compatriote.

Ce faisant, l’arrière droit n’a pas tardé à souligner les deux qualités essentielles de Vieira, qui sont son courage et son intelligence :

“Il a une mentalité similaire à la mienne, ce qui est formidable à voir”, a déclaré Cédric. « Je l’aide à s’installer. Fabio est un joueur très intelligent d’après ce que j’ai vu au Portugal. Je n’ai jamais joué avec lui mais d’après ce que j’ai vu, en analysant les matchs et en regardant ses performances, il a fait une très bonne saison. Il a une qualité fantastique. C’est un joueur technique avec de la qualité et de la capacité. Il a aussi beaucoup de vision pour la dernière passe. Cette qualité que vous recherchez beaucoup chez les joueurs, je pense que Fabio l’a. Je suis sûr qu’il s’adaptera vite, il est intelligent tu sais ?

“Lorsque vous n’êtes pas physiquement le plus fort, vous devez être intelligent en Premier League. Je suis sûr qu’il s’adaptera très bien à la Premier League, je n’en doute pas. [The physicality of English football] C’est un gros changement, mais moi personnellement, je me suis assez bien adapté et je ne suis pas le plus grand. Avec Fabio, il a d’abord beaucoup de courage pour jouer. Celui-là pour moi est une qualité. Deuxièmement, je le vois comme un joueur très intelligent.

“Bien sûr, il est encore très jeune, donc je suis sûr qu’il grandira au fil des années en Premier League. Ce qui est intense pour lui, c’est peut-être que le rythme de la Premier League sera beaucoup plus rapide que le rythme de la ligue au Portugal. C’est quelque chose qu’il aura le temps de s’adapter, mais vous ne pouvez pas le changer.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23