Cedillo poursuit la Fédération du travail du comté de Los Angeles pour un audio raciste

L’ancien conseiller municipal de Los Angeles, Gil Cedillo, a intenté une action en justice contre La Fédération du travail du comté de Los Angeles a déclaré vendredi dans un procès que l’organisation était responsable d’un enregistrement secret qui « avait ruiné sa réputation » et lui avait coûté un revenu d’emploi.

Les avocats de Cedillo ont fourni une copie de leur plainte au Times, affirmant qu’elle avait été déposée. Bien que le dossier ne semble pas encore avoir été traité par la Cour supérieure de Los Angeles, l’équipe juridique de Cedillo a fourni un récépissé délivré par le tribunal en réponse au dossier.

L’enregistrement au siège de la fédération a été rendu public il y a près d’un an, provoquant de furieuses protestations et provoquant la démission de deux autres personnes présentes à la réunion : le président du conseil Nury Martinez et Ron Herrera, le chef de la fédération syndicale. Le conseiller Kevin de León, qui a également assisté à la réunion, se présente à la réélection. La conversation comprenait des remarques racistes et désobligeantes à l’égard des Black Angelenos, des Oaxacans et d’autres.

La plainte de Cedillo, qui allègue une atteinte à la vie privée et une négligence, nomme également deux des employés de la fédération de l’époque, Santos Leon et Karla Vasquez.

Les prévenus l’ont « enregistré subrepticement » lors d’une réunion à laquelle il a assisté dans les locaux de la fédération en octobre 2021, précise la plainte.

Dans son dossier, Cedillo a déclaré que l’enregistrement avait été réalisé à son insu et sans son consentement. Le dossier décrivait également la diffusion de l’audio comme une « surprise d’octobre » classique, conçue pour « infliger un maximum de dégâts à [Cedillo’s] réputation. »

Un porte-parole de la fédération du travail, un groupe à but non lucratif qui représente les syndicats de tout le comté, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cedillo n’a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans sa poursuite, il a déclaré que la fédération et ses employés avaient agi avec négligence et l’avaient privé de sa vie privée – des actions qui lui avaient finalement fait perdre des offres d’emploi et des revenus.

Le procès offre également une nouvelle réponse à l’audio, dont le Times a fait état pour la première fois en octobre 2022, affirmant que d’autres personnes présentes dans l’enregistrement, et non Cedillo, « ont fait des commentaires perçus comme très offensants par de nombreuses personnes ». Le procès fait valoir que les commentaires entendus dans l’enregistrement ont été sortis de leur contexte ou contenaient un argot espagnol mal traduit.

« Mais le fait le plus flagrant omis du discours public sur cette conversation est que M. Cedillo n’a jamais fait de commentaire, même vaguement offensant, au cours de la conversation enregistrée illégalement », indique le procès. « En fait, il était resté silencieux lors de ces commentaires.

« Toute sa vie de service a été abandonnée parce qu’il n’a pas réussi à s’opposer aux commentaires de ses collègues », indique le dossier.

Cedillo a perdu sa candidature à la réélection en juin 2022, plusieurs mois avant la sortie de l’audio. Après que l’audio soit devenu public, Cedillo a nié avoir fait des déclarations racistes mais s’est excusé d’avoir gardé le silence.

« J’ai l’instinct de demander des comptes aux autres lorsqu’ils utilisent un langage désobligeant ou qui suscite la division raciale. De toute évidence, j’aurais dû intervenir », avait-il déclaré à l’époque.

Cedillo n’a pas démissionné à la suite du tumulte, décidant plutôt d’éviter les réunions du conseil pour le reste de son mandat. En décembre, quelques heures après avoir quitté ses fonctions, il a publié une lettre de trois pages dans laquelle il se disait victime de « l’annulation de la culture ».

« Je me suis excusé publiquement de ne pas avoir interrompu mes collègues lorsque leurs commentaires dépassaient les limites », a écrit Cedillo. « Mais démissionner pour avoir gardé le silence, sans regarder qui a dit quoi dans cette pièce, et en ignorant la totalité de mon travail et de mon histoire ? C’est inacceptable.

Cedillo demande, entre autres, des dommages-intérêts punitifs, des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts compensatoires, affirmant que la diffusion de l’audio lui a fait perdre des revenus et des offres d’emploi.

Ni Leon ni Vasquez, qui sont mariés, n’ont été publiquement identifiés comme suspects dans cette affaire. Au moment de l’enregistrement, Vasquez était assistant exécutif de Herrera, le leader de la fédération, et Leon était le comptable de l’organisation.

La police de Los Angeles a exécuté un mandat de perquisition à leur domicile d’Eagle Rock en juillet. Les ordinateurs de Léon ont été saisis par la police, selon une personne qui a connaissance du mandat mais n’était pas autorisée à parler publiquement.

L’enregistrement de conversations sans le consentement d’une personne est illégal en Californie, à de rares exceptions près, et peut être poursuivi comme un crime. Le mandat citait les codes pénaux pour écoute clandestine et détruire ou dissimuler des preuvesla source dit.

Un porte-parole du département de police de Los Angeles a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’y avait aucune mise à jour sur l’enquête policière sur l’enregistrement.

L’avocat de Léon n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter. Un avocat de Vasquez, qui a démissionné de son poste à la fédération plus tôt cette année, a déclaré vendredi qu’il n’avait pas encore vu le procès.

« Je serai dans une meilleure position pour commenter une fois que j’aurai eu l’occasion d’examiner le procès », a déclaré Michael A. Goldstein, l’avocat représentant Vasquez.

Le procès de Cedillo indique que les personnes à l’origine de l’enregistrement n’ont pas été tenues pour responsables. Près de deux ans après son enregistrement, « pas une seule personne n’a été arrêtée ou poursuivie », indique le procès.

L’avocat de Cedillo, Brian Kabateck, a refusé de discuter du procès, affirmant dans un e-mail qu’il « parle de lui-même ».

La rédactrice du Times, Emily Alpert Reyes, a contribué à ce rapport.