Cédant à la pression, Biden cède sur les avions de combat F-16 3 vers l’Ukraine

Après des mois d’insistance américaine sur le fait que l’Ukraine n’avait pas besoin de F-16 pour mener sa guerre contre la Russie, Washington a finalement cédé à la pression, acceptant de ne pas empêcher les nations alliées d’envoyer à Kiev les avions de chasse occidentaux avancés qu’elle souhaitait depuis longtemps. L’Ukraine espère maintenant faire voler des F-16 fabriqués aux États-Unis dès cet automne, à la suite d’un accord américain autorisant des pays tiers à transférer l’avion, selon un conseiller du ministère de la Défense de Kiev.

« Si nous faisons tous notre poids … et que les décisions sont prises rapidement », a déclaré Yuri Sak vendredi. « J’estimerais que fin septembre, début octobre, nous pourrions voir les premiers F-16 voler dans l’espace aérien ukrainien. »

Alors que les avions ne seront pas disponibles pour la contre-offensive ukrainienne qui devrait commencer dans quelques semaines, la vitesse à laquelle les décisions sont prises pour les fournir a fait tourner la tête.

Pendant plus d’un an, faire voler des F-16 au-dessus de l’Ukraine pour les utiliser contre la Russie a été le Saint Graal de Kiev. Mais l’administration Biden, avec plus de 1 000 avions dans l’arsenal américain et au moins autant ayant été vendu à des alliés et partenaires à travers le monde, dit non à plusieurs reprises. Les États-Unis conservent le droit d’opposer leur veto à d’autres nations transférant les avions vers des pays tiers.

Du coup, le président Biden a dit oui. Les alliés européens avec des F-16 dans leurs arsenaux, dont plusieurs ont indiqué qu’ils pourraient être disposés à les fournir, ont reçu le feu vert de l’administration pour envoyer les avions dès que les fournitures et la logistique est coordonnée et les pilotes et mécaniciens ukrainiens peuvent être formés à leur utilisation.

Le revirement, selon des responsables américains, européens et ukrainiens, est le résultat de la pression constante des alliés, du Congrès et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui vient de terminer des visites dans les capitales européennes et serait en route pour rencontrer les dirigeants du G-7 à Hiroshima. , le Japon après s’être arrêté au sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite.

La décision de fournir à Kiev des avions de chasse avancés survient alors que la contre-offensive de l’Ukraine ne porte pas le coup fatal que beaucoup espéraient. Malgré la résistance courageuse de l’Ukraine au cours de l’hiver et du printemps, de nombreux responsables à Washington et dans les capitales occidentales craignent que la guerre continuera cette année, et peut-être au-delà.

Des responsables américains ont déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken était une force majeure au sein de l’administration pour permettre aux alliés de transférer les avions à réaction, et a beaucoup travaillé avec différents pays au sein de l’OTAN pour faire avancer la politique.

Blinken a joué un rôle similaire lorsque l’OTAN était dans une impasse sur l’opportunité de fournir des chars modernes à l’Ukraine. À l’époque, l’Allemagne hésitait à approuver le transfert des chars Leopard 2 – un obstacle qui a été surmonté lorsque Blinken a poussé la Maison Blanche à approuver le transfert des chars M1 Abrams, malgré la réticence du Pentagone, en s’assurant que les alliés des deux côtés de l’Atlantique étaient prenant des engagements majeurs dans l’effort de guerre en tandem.

Le président Biden a informé les alliés du G-7 de la décision du F-16 lors de leur sommet en cours au Japon.

Le calendrier n’est peut-être pas aussi rapide que prévu par l’Ukraine, car ce qui sera probablement les fournisseurs volontaires – principalement les pays d’Europe du Nord avec des F-16 tels que les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Pologne – ont besoin de temps pour examiner leurs arsenaux pour la disponibilité et la formation se met en place.

Lundi dernier, Zelensky a déclaré lors d’une visite en Grande-Bretagne que lui et le Premier ministre Rishi Sunak avaient discuté du transfert d’avions de chasse avec des résultats « très positifs ». « Je vois que dans les plus brefs délais, vous entendrez des décisions, je pense, très importantes, mais nous devons y travailler un peu plus », a déclaré Zelensky aux journalistes.

Le lendemain, après que Sunak ait rencontré Mark Rutte, son homologue des Pays-Bas, un porte-parole britannique a annoncé que les deux gouvernements s’étaient mis d’accord pour « travailler à la constitution d’une coalition internationale pour fournir à l’Ukraine des capacités aériennes de combat, en soutenant tout, de la formation à l’approvisionnement ». Des avions F-16.

Un porte-parole du gouvernement néerlandais a refusé de commenter.

« Je salue la décision historique des États-Unis et de @POTUS de soutenir une coalition internationale d’avions de chasse », a tweeté Zelensky vendredi. « Je compte discuter de la mise en œuvre pratique de cette décision lors du sommet du G7. »

Les Britanniques ne pilotent pas de F-16 et ont leur propre quatrième–chasseur de génération, le Tornado, sur lequel il a déjà accepté de former des pilotes ukrainiens. La Grande-Bretagne a joué à plusieurs reprises un rôle important en poussant les alliés à agir plus rapidement sur l’aide létale, y compris sa décision en décembre d’envoyer des chars Challenger en Ukraine. La semaine dernière, les Britanniques ont annoncé qu’ils avaient commencé à fournir à l’Ukraine des missiles de croisière Storm Shadow, dont la portée de près de 200 milles est plus du triple de celle de la munition la plus longue que les États-Unis aient jamais transférée. Les Storm Shadows sont déjà utilisés sur le champ de bataille.

L’Ukraine recherche des avions de chasse sophistiqués non pas pour des combats aériens avec des avions russes, qui survolent rarement le territoire ukrainien, mais pour pouvoir tirer des missiles derrière ses propres lignes de front, à travers les défenses russes pour frapper des postes de commandement, des lignes de ravitaillement et des dépôts de munitions, selon des responsables ukrainiens. Bien que Kiev ait indiqué qu’il ne refuserait pas une offre d’avions à réaction autres que le F-16, c’est clairement son avion de choix, à la fois dans le combat actuel et dans les années à venir alors que l’Ukraine renforce ses forces armées.

La plupart des missiles russes visant les villes ukrainiennes et les infrastructures civiles sont tirés depuis l’intérieur de la Russie ou au-dessus de la mer Noire. Mais le radar des avions de l’ère soviétique actuellement dans l’arsenal ukrainien « ne peut voir qu’à 60 kilomètres et toucher des cibles uniquement à l’aide de roquettes d’une portée de 30 kilomètres », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, dans une récente interview.

Les chasseurs russes modernes, tels que le SU-35, « peuvent voir une portée plus longue – 200 kilomètres – et toucher des cibles avec une portée de plus de 150 kilomètres », a déclaré Reznikov. « C’est une énorme différence. »

De tous les chasseurs occidentaux de quatrième génération, y compris les Tornados et les Mirage de fabrication française, le F-16 est le plus désirable « en raison de sa polyvalence, en raison des charges utiles qu’il transporte, en raison du type de missiles qu’il est capable d’emporter ». transportant, à cause de la portée de ses radars, à cause de la portée de ses missiles », a déclaré Sak.

L’Ukraine, a-t-il dit, demande au moins deux escadrons, chacun avec 12 avions. Idéalement, il aimerait en recevoir assez pour trois ou quatre escadrons. « Et bien sûr, nous avons besoin que les pilotes soient formés pour ces 40-50 avions », a déclaré Sak. « Nous avons besoin d’ingénieurs et nous devons nous assurer que la logistique et l’infrastructure sont en place. »

Officiers ukrainiens de la défense ont longtemps soutenu que les manœuvres interarmes que Kyiv prévoit d’employer dans la prochaine offensive, avec une artillerie, des chars et des troupes d’infanterie coordonnées, nécessitent également une couverture aérienne. Le Pentagone, qui a entraîné les troupes ukrainiennes à mener de telles opérations, n’est pas en désaccord. Mais jusqu’à présent, il a insisté, au milieu des préoccupations d’escalade et de perte possible de technologie sensible au profit de la Russie, que l’avion de l’ère soviétique de Kiev serait suffisant.

Les États-Unis n’envisagent pas, pour le moment du moins, de fournir eux-mêmes des F-16, bien que la réticence initiale à envoyer des systèmes d’armes sophistiqués, des lanceurs de missiles de précision et des chars de combat lourds aux Les batteries de défense aérienne Patriot, ont été progressivement surmontées au fur et à mesure que la guerre se poursuivait.

Le Congrès doit être officiellement informé et avoir la possibilité de s’opposer à l’autorisation des transferts de F-16 à des tiers, une mesure que l’administration n’a pas encore prise. Le délai de réponse du Congrès à la notification est raccourci, de 30 à 15 jours, si le pays demandant l’approbation est un membre de l’OTAN ou une poignée d’autres alliés proches de la défense.

Alors que certains législateurs se sont opposés au flux de dizaines de milliards de dollars d’armes américaines, le soutien à l’Ukraine est toujours large et profond au Congrès, où certains membres ont spécifiquement exhorté Biden à passer aux F-16. Les voies pour bloquer la décision sont limitées à l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement le déménagement, ou d’une résolution de désapprobation à l’épreuve du veto à la Chambre et au Sénat.

De mémoire récente, le seul blocage par le Congrès des projets de vente ou de transfert d’armes de la Maison Blanche s’est produit en 1986, lorsque l’administration Reagan a contourné l’opposition en retirant un projet de vente de missiles Stinger à l’Arabie saoudite. tuSous l’administration actuelle, le Congrès a décidé d’imposer des restrictions sur les ventes proposées de F-16 à la Turquie. Le président Trump a réussi à opposer son veto à une tentative législative visant à empêcher les ventes d’armes à l’Arabie saoudite.

Les républicains étaient réticents à attribuer à Biden le mérite d’avoir changé de cap. Répondant aux informations selon lesquelles le président aurait autorisé la formation américaine de certains pilotes ukrainiens, le sénateur Roger Wicker (R-Miss.), membre de haut rang de la commission des forces armées du Sénat, a qualifié le « retard » de Biden sur les F-16 de « juste le dernier exemple ». de nos alliés prenant l’initiative avant les États-Unis.