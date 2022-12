Cecily Strong quitte Saturday Night Live après 11 saisons

Après 11 saisons, Cecily Strong a fait ses adieux à “Saturday Night Live”.

Quelques heures avant le dernier épisode de la saison samedi, le compte Instagram de l’émission télévisée a publié une carte aide-mémoire disant : “Tu vas nous manquer, Cecily”. La légende disait “Ce soir, nous envoyons l’un des meilleurs à l’avoir jamais fait.”

Deux fois nominée aux Emmy Awards pour son travail dans la série, Strong était connue pour des personnages comme la fille avec laquelle vous souhaiteriez ne pas avoir commencé une conversation lors d’une fête et des impressions de personnes comme l’animatrice de Fox News, la juge Jeanine Pirro et la représentante américaine Marjorie. Taylor Green.

Lors de l’émission de samedi, elle a rompu le rôle de la voisine toxicomane de Michael Che, Cathy Anne, dans Weekend Update pour faire une déclaration personnelle.

“Je me suis beaucoup amusée ici”, a-t-elle déclaré. “Et je me sens vraiment chanceux d’avoir vécu tant des meilleurs moments de ma vie ici, et avec ces gens que j’aime tant.”

C’est le dernier d’une série de départs très médiatisés pour “Saturday Night Live” cette année, dont Pete Davidson, Chris Redd, Kate McKinnon, Kyle Mooney et Aidy Bryant. Strong a rejoint l’émission en 2012, au cours de la 38e saison, et a depuis continué à apparaître dans des films, y compris les “Ghostbusters” de 2016 et des émissions de télévision, comme “Schmigadoon!” d’Apple TV +.

Elle et l’animateur Austin Butler ont clôturé l’épisode avec une performance de “Blue Christmas”.