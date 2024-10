Cecilia Vicuña et Julian Charrière remportent le prix MOCA LA pour l’art et l’environnement

Le Musée d’art contemporain de Los Angeles a annoncé Julian Charrière et Cecilia Vicuña comme lauréats de son premier Prix Eric et Wendy Schmidt pour l’environnement et l’art. Le prix est accompagné d’une bourse de 100 000 $ et d’un soutien institutionnel du musée pour développer un projet commandé connexe.

Le prix, créé plus tôt cette année par les philanthropes Eric et Wendy Schmidt, « est décerné tous les deux ans à des artistes dont le travail met en avant des préoccupations environnementales urgentes et engage les communautés dans des solutions créatives et stimulantes », selon le communiqué.

Les gagnants ont été sélectionnés par un jury de cinq personnes, tirés au sort à partir d’une liste de nominés sélectionnés par un groupe de 15 à 20 spécialistes de l’art et de l’architecture, de la conservation et de l’écologie, etc. Chaque candidat a ensuite élaboré une proposition pour le travail final.

Le jury de cette année comprenait la directrice du MOCA, Johanna Burton ; John Kenneth Paranada, conservateur de l’art et du changement climatique au Sainsbury Center ; Carson Chan, conservateur au Musée d’art moderne et directeur de son Institut pour l’étude conjointe de l’environnement bâti et naturel ; Maria Seferian, présidente du conseil d’administration du MOCA ; et Dan Hammer, conseiller du Conseil environnemental du MOCA.

Même si le prix était initialement destiné à attribuer un artiste, le jury a déterminé après de longues délibérations que Charrière et Vicuña avaient « des approches uniques mais complémentaires pour aborder les problèmes environnementaux à travers l’art ».

Les Schmidt ont proposé de financer deux prix afin que les deux artistes reçoivent l’intégralité de l’argent sans restriction.

honoraire. En 2026, Charrière et Vicuña présenteront leurs œuvres de commande au MOCA.

« Julian Charrière et Cecilia Vicuña sont deux artistes extraordinaires qui ont consacré leur carrière – et leur vie – à mettre en lumière les liens entre la dégradation de l’environnement et la mémoire culturelle. Leurs pratiques visionnaires, qui s’engagent profondément et distinctement dans l’histoire, la matérialité et la société, contribuent à remodeler la façon dont les humains considèrent nos relations avec le monde naturel », a déclaré Burton dans un communiqué.

Charrière explore notre relation en évolution rapide avec la nature en menant des recherches sur le terrain dans des endroits éloignés tels que des glaciers, des volcans et des sites radioactifs, qui ont éclairé sa pratique interdisciplinaire du cinéma, de la photographie et de la sculpture. Pour son prochain projet MOCA, il considérera la fragilité et la résilience des systèmes hydriques planétaires via une installation immersive.

Au cours des six dernières décennies, Vicuña a réadapté les anciens systèmes autochtones andins dans ses installations, performances et poésie à grande échelle. Sa commande MOCA s’appuie sur le quipu, une forme précolombienne de communication utilisant des cordes nouées, dans le cadre d’une série plus large qu’elle a créée avec les communautés mondiales depuis les années 1960. L’invite « rêver le retour de l’eau » facilitera l’échange d’idées, de poésie et de stratégie politique entre les communautés qui luttent pour les droits à l’eau au Chili et dans la région élargie de Los Angeles.

« Le prix Schmidt témoigne du pouvoir de l’art à provoquer le dialogue et à inspirer l’action autour du monde.

les questions les plus critiques de notre époque », a poursuivi Burton.

Eric Schmidt a auparavant été PDG puis président exécutif de Google, puis président exécutif d’Alphabet. Wendy Schmidt est présidente de la Schmidt Family Foundation et du Schmidt Ocean Institute. Les efforts philanthropiques du couple vont du travail en faveur des énergies propres et des océans à la protection des droits de l’homme.

« La science peut expliquer notre environnement, mais seul l’art peut l’éclairer, en parcourant le corpus de données pour

capturer l’esprit de notre planète, notre humanité et l’interconnexion profonde que nous partageons avec toute vie

autour de nous », a expliqué Wendy Schmidt dans un communiqué. « Nous sommes ravis de reconnaître non pas un mais deux artistes qui nous montrent les enjeux de l’avenir de notre fragile monde bleu. »