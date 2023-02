Cecilia Braekhus: “Natasha Jonas est incroyable, à l’intérieur et à l’extérieur du ring, mais je crois à 100% que je la battrais!” | Nouvelles de boxe

Cecilia Braekhus s’inspire de Natasha Jonas, mais veut toujours la combattre.

Le Norvégien Braekhus a été un pionnier dans ce sport. Sa course invaincue a duré 36 combats et plus de 13 ans. Entre 2014 et 2020, elle a régné en tant que championne incontestée des poids welters, remportant les quatre grands titres mondiaux et les défendant 10 fois.

Elle est devenue championne unifiée pour la première fois en 2009 et est une vétéran de 28 combats pour le titre mondial, dont elle n’a perdu que deux.

Elle a peut-être 41 ans mais, après avoir pris du poids, elle cible Jonas, 38 ans, pour revenir au sommet.

Image:

Braekhus a eu un règne de championnat remarquable (Photo : Mark Robinson)





“Allons droit au but. Je veux un combat pour le titre”, a déclaré Braekhus. Sports du ciel.

« Natasha et Terri Harper sont toutes les deux en haut de ma liste. Elles sont toutes les deux montées à 154 livres, ce qui est ma division de poids naturelle maintenant.

“Natasha Jonas, depuis qu’elle est devenue professionnelle, je suis une grande fan d’elle. J’adorerais me battre pour ses ceintures.

“Je l’aime, c’est une boxeuse incroyable, c’est une représentante incroyable de ce sport à l’intérieur et à l’extérieur du ring, mais je crois à 100% que je vais la battre.”

Jonas a connu la meilleure année de sa carrière en 2022 lorsque, en trois combats, la Liverpudlian a unifié les titres mondiaux des super-welters WBC, IBF et WBO.

Image:

Braekhus a battu Victoria Noelia Bustos à Monte Carlo pour défendre son titre incontesté (Photo : Mark Robinson)





Même si Braekhus considère Jonas comme un futur rival, elle l’a déjà utilisé comme exemple.

“Natasha, c’est une mère, c’est une athlète, j’ai tellement de respect pour elle, au point que si je me sens fatiguée ou si je n’ai pas envie d’aller à la gym aujourd’hui, je me dis de quoi tu te plains, cette femme est littéralement une mère, elle doit prendre soin d’un être humain et c’est une championne unifiée”, a déclaré Braekhus.

“Alors j’aime Natasha, j’ai tellement de respect pour elle et je pense que ce serait un combat formidable.”

Braekhus a eu elle-même un parcours long et difficile à travers le sport. Maintenant, elle veut faire partie du boom de la boxe féminine qui est en cours au Royaume-Uni.

“Elles sont à l’avant-garde en ce moment dans la boxe féminine, ce qui est incroyable”, a-t-elle déclaré. “Avec des modèles aussi incroyables, je pense que personne ne pourrait le porter mieux qu’eux.”

Image:

Les propres ambitions de Braekhus demeurent





Elle a alors hâte de se rendre en Grande-Bretagne pour défier Jonas. “La combattre en Angleterre, je ne vois aucun problème à cela non plus”, a déclaré Braekhus.

“Ce n’est pas loin de la Norvège. Je sais que beaucoup de Norvégiens viendraient de Norvège pour regarder ce combat. Ce serait un grand plaisir pour les Norvégiens d’obtenir ce combat aussi.”

L’ancienne championne a dû reconnaître les progrès de la boxe féminine. “Quand j’ai commencé la boxe, je ne pouvais même pas voir quelque part ce que nous faisions en ce moment. C’était difficile à comprendre à l’époque où je débutais”, a-t-elle déclaré.

Image:

Braekhus a vu la boxe féminine venir de loin





“Rappelez-vous que nous n’étions pas autorisés à participer aux Jeux olympiques, les Jeux olympiques étaient réservés aux hommes. C’était un tout autre monde.

“C’était dur. L’une des choses les plus difficiles était de se faire dire chaque jour que vous valez moins en tant que femme”, a-t-elle poursuivi.

“C’était la chose qui ne me convenait pas du tout. Peu importait le nombre de personnes qui me disaient que j’étais moins digne, je ne les écouterais jamais.

“Je suis tellement heureux que la prochaine génération n’ait pas à être dans cette position.”

“Où nous en sommes aujourd’hui, pour nous qui avons commencé à l’époque où j’ai commencé, il faut juste se réveiller parfois”, a expliqué Braekhus. “Réalisez simplement jusqu’où nous sommes arrivés.

“Nous avons encore plus à travailler, mais nous sommes définitivement sur la bonne voie.”