Cecilia Bartoli: Une nouvelle direction artistique pour l’Opéra de Monte-Carlo

Cecilia Bartoli et le Opéra de Monte-Carlo avoir une histoire d’amour durable. Ensemble, ils ont récemment fasciné le public de la salle Garnier avec le dernier opéra comique de Rossini,Le Comte Ory». Le programme chargé de Bartoli comprend des performances sur scène, tirant les ficelles dans les coulisses et se préparant maintenant à un nouveau rôle. En 2023, la légendaire mezzo-soprano deviendra la nouvelle directrice artistique de l’Opéra de Monte-Carlo, la première femme à avoir cet honneur.

Jean-Louis Grinda est l’actuel directeur de l’Opéra de Monte-Carlo. Il décrit Bartoli comme une « légende ». Ils « nomment une femme extraordinairement qualifiée, une artiste qui a laissé sa marque dans l’histoire de l’opéra ».

La carrière de Bartoli

Cecilia Bartoli est la fille d’un professeur de chant. Elle fait ses débuts à Rome en 1987 dans le rôle de Rosina dans Le Barbier de Séville de Rossini. Son talent a été immédiatement reconnu et elle s’est maintenant produite dans d’innombrables endroits à travers le monde, notamment à Salzbourg, au Metropolitan Opera de New York, au Royal Opera House de Londres et bien d’autres.

Elle a cinq Grammys et plus d’une douzaine d’Echos et de Brit Awards. Son travail acharné est décrit par Moshe Leiser, metteur en scène à l’Opéra de Monte-Carlo, comme «aller au-delà». C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles elle a remporté le prix de musique polaire, le prix Léonie-Sonning-Music et le prix Herbert von Karajan. Ou peut-être a-t-elle eu tellement de succès grâce à sa passion pour son travail de metteur en scène, Patrice Caurier, dit « elle y consacre toute son énergie ».

Cecilia Bartoli dit elle-même que son désir était uniquement de « faire de la musique avec d’autres musiciens ». Elle a commencé lentement en apprenant le piano puis la trompette. Elle nous raconte qu’elle n’avait jamais imaginé devenir directrice artistique, ce fut une grande surprise pour elle.

L’Opéra de Monte-Carlo

Sa nouvelle demeure artistique est un joyau architectural de Charles Garnier, le designer de l’Opéra de Paris. C’est un endroit qu’elle qualifie de magique et « acoustiquement incroyable ». Tous les plus grands chanteurs, passés et présents, y ont chanté, comme Caruso, Beniamino Gigli et Tebaldi. Bartoli nous dit que cela rend « l’histoire du théâtre vraiment importante ».

Quant au choix de cette emblématique Mezzo-Soprano comme nouveau directeur artistique, Jean-Louis Grinda se dit simplement «convaincu que les opéras doivent être dirigés par des artistes. Les artistes comprennent tout ce qui est en jeu dans les théâtres et les artistes savent prendre ces risques».

Une nouvelle direction artistique

Certaines des aspirations de Bartoli pour son nouveau poste incluent d’inviter des artistes qui n’ont jamais eu la chance de se produire à l’Opéra pour y chanter. Elle aimerait également «ouvrir une porte sur le monde du baroque et de Mozart».

Elle espère débuter ce nouveau poste en continuant « avec beaucoup d’énergie et d’amour » car, comme elle le dit, « au final c’est de ça qu’il s’agit ».