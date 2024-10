Cécile Tréal de Carole Schmitz

Cécile Tréal : Un instant dans le temps

Cela fait longtemps depuis Cécile Tréal et je me suis rencontré pour la première fois. C’est son père qui nous a présentés, convaincu que nous allions nous entendre, et il avait raison. Je nous vois encore rouler dans les rues de Paris dans sa petite Fiat 500… d’antan ! chanter à pleins poumons, inconscients du monde qui nous entoure. Ces souvenirs, et bien d’autres, sont gravés dans mon cœur. C’était une époque merveilleuse et insouciante où tout semblait possible et où nous ne craignions rien. Le monde était à nous.

Je me souviens aussi avec émotion d’un de nos voyages dans le Sud, sa région d’origine. Cécile faisait des images d’illustration et me faisait jouer le modèle. Un jour, alors que nous étions en pleine séance photo, nous avons repéré Anthony Quinn (un acteur mythique que les moins de 20 ans ne connaîtront probablement pas) assis dans un café. Sans hésitation et avec l’audace qui nous définit, nous l’avons approché en lui expliquant que nous étions deux jeunes photographes et journalistes et que nous serions honorés de créer une pièce avec lui. Croyez-le ou non, il a souri et a accepté ! Ce fut un moment magique, une de ces rencontres qu’on n’oublie jamais.

Les années ont passé depuis, mais Cécile n’a pratiquement pas changé : elle reste toujours aussi passionnée, curieuse et intrépide. Après avoir travaillé comme correspondante pour l’agence Gamma, elle s’installe au Maroc en tant que reporter indépendante. Cette décision lui a valu une grande reconnaissance pour son travail photographique sur les paysages, les cultures et les architectures, souvent dans le cadre de projets explorant le patrimoine culturel et naturel. Elle peut également se targuer d’être la seule femme photographe à avoir capturé des images de la Grande Mosquée de Casablanca lors de sa construction.

Cécile a co-écrit plus d’une vingtaine de livres avec son collaborateur et mari, Jean-Michel Ruiz. Ensemble, ils explorent l’Afrique, mettant en lumière des régions fascinantes d’Asie et du Moyen-Orient, révélant à travers des images soigneusement composées des sites emblématiques, parfois moins connus, qui méritent notre attention. Leurs publications, trésors visuels, comprennent des séries mêlant des photographies saisissantes à des textes historiques et culturels richement instructifs.

Aujourd’hui, en complément de ce questionnaire, Cécile a choisi de partager avec nous un reportage photographique argentique sur les Berbères du Maroc, un sujet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Ce projet est l’une des raisons pour lesquelles elle a choisi de concentrer son regard photographique sur ce pays qu’elle aime tant. Avec une sensibilité rare, elle capture les détails et les nuances des paysages urbains et naturels. A travers ses photos, elle capture l’âme des lieux anciens et sacrés, avec une profondeur qui invite à la contemplation. Sa capacité à révéler l’essence des lieux qu’elle photographie, qu’il s’agisse d’un monument ou d’un coin reculé de la nature, fait d’elle une photographe vraiment remarquable.

Site web : www.ceciletreal.wixsite.com

Instagram : ceciletreal



Votre premier déclencheur photographique ?

Cécile Tréal : Un reportage privé avec Stan Getz.

Le photographe qui vous a inspiré ?

Cécile Tréal : Guillaume Klein.

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans une image ?

Cécile Tréal : Émotion.

Quelle est la dernière photo que vous avez prise ?

Cécile Tréal : La Médina de Fès.

Selon vous, quelle est la qualité clé d’un bon photographe ?

Cécile Tréal : Observation.

Qu’est-ce qui fait une belle photo ?

Cécile Tréal : L’harmonie du cadrage, le graphisme qui en résulte et l’émotion véhiculée par l’élément humain.

Qui aimerais-tu photographier ?

Cécile Tréal : Lady Gaga.

Quel était votre appareil photo d’enfance ?

Cécile Tréal : Un Polaroïd.

Quel appareil photo utilisez-vous aujourd’hui ?

Cécile Tréal: Canon 5D MarkIV.

Comment choisissez-vous vos projets ?

Cécile Tréal : Généralement sur commande, sauf pour les expositions, qui sont des travaux plus personnels.

Comment décririez-vous votre processus créatif ?

Cécile Tréal : Enthousiasme face à une scène ou à une lumière : quelque chose doit toujours se produire.

Un projet à venir qui vous tient à cœur ?

Cécile Tréal : Ma prochaine exposition sur le Maroc.

Votre gourmandise préférée ?

Cécile Tréal : Rhum.

La meilleure façon de vous déconnecter ?

Cécile Tréal : Sport et musique.

Par qui aimerais-tu être photographié ?

Cécile Tréal : Annie Leibovitz.

Un métier que vous n’auriez jamais choisi ?

Cécile Tréal : Banquier.

Un endroit dont on ne se lasse pas ?

Cécile Tréal : Ma maison sur la plage.

Sur les réseaux sociaux, êtes-vous plutôt Instagram, Facebook, TikTok ou Snapchat, et pourquoi ?

Cécile Tréal : Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, à part Instagram.

Couleur ou noir et blanc ?

Cécile Tréal : Les deux.

Lumière du jour ou lumière artificielle ?

Cécile Tréal : Lumière du jour.

Si Dieu existait, lui demanderiez-vous de poser pour vous ou de prendre un selfie avec lui ?

Cécile Tréal : Je l’inviterais à poser pour moi.

Selon vous, qu’est-ce qui manque dans le monde d’aujourd’hui ?

Cécile Tréal : La capacité de prendre du recul et de ne pas se laisser consumer par l’IA.

Si il fallait recommencer ?

Cécile Tréal : Je serais un chanteur de rock.

Que veux-tu que les gens disent de toi ?

Cécile Tréal : Que je suis une bonne personne.

La chose essentielle que les gens devraient savoir sur vous ?

Cécile Tréal : J’aime la vie et toutes les surprises qu’elle apporte jour après jour.

Un dernier mot ?

Cécile Tréal : La photographie est une façon très particulière de regarder le monde, l’espace d’un instant !