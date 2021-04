Cecil Ray Baker, d’AMERICAN Idol, a été accusé d’avoir «agressé» son ex Mariah Lopez après «s’être introduit de force chez elle et l’avoir frappée au visage».

TMZ a révélé que selon la police du Texas, l’ancien concurrent avait pris la décision de s’introduire par effraction chez son ex après avoir refusé de le laisser voir l’enfant qu’il croyait être le sien.

Selon l’affidavit obtenu par le point de vente, Mariah a affirmé qu’elle ne laisserait pas son ex-petit ami à l’intérieur, alors il s’est dirigé vers un retour verrouillé et « l’a déchiré pour y entrer ».

Mariah a ensuite allégué que Cecil Ray l’avait poussée au sol et « l’avait frappée au visage avec un talon de la paume » avant de sortir.

La sœur de Cecil Ray, qui a affirmé avoir été témoin de ce qui s’est passé, a informé la police que son frère s’était rendu au domicile de son ex pour voir sa fille qu’il croyait être la sienne – cependant, elle a également corroboré la plupart de la version des événements de Mariah, selon TMZ. .

Cecil Ray a été arrêté quelques jours plus tard, le 17 avril, après que la police a appris qu’il avait déménagé dans une ville voisine.

L’ancienne star de la télévision a été réservée pour cambriolage d’habitation, un crime au deuxième degré au Texas, mais a été libérée moyennant une caution de 15 000 $.

Après l’arrestation, Mariah a pris à TIC Tac et a révélé que sa fille était « heureuse en sécurité et en bonne santé » – elle a également inclus des preuves présumées des abus présumés de Cecil dans des photos et des échanges de texte.

« J’en ai assez. C’est pourquoi les victimes ne se manifestent jamais parce que vous essayez tous si fort de les démolir. #Dobetter #bebetter », a-t-elle écrit dans l’une des diapositives.

Cependant, dans une autre diapositive, Mariah a écrit à son ex: « En toute honnêteté, j’espère juste que vous décidez de faire mieux. J’espère qu’un jour vous changerez et vous tiendrez responsable de vos propres actions.

« J’espère qu’un jour vous pourrez changer et vous épanouir en la personne que vous devez être. »

Avide Idole américaine Les fans se souviendront peut-être de Cecil Ray de la saison en cours de la série, car il a pu se hisser dans le top 24 après avoir interprété Shake the Frost de Tyler Childers.

Avant de commencer à chanter, Cecil Ray a évoqué «sa fille» Amelia Jade qui venait d’avoir «2 mois, quatre jours».

Katy Perry puis a mentionné sa propre fille et a dit: « Eh bien, ma Daisy Dove dit » bonjour « à votre Amelia Jade. »

Au cours de son clip, le natif de Cameron, au Texas, a également déclaré: « Je veux prouver à ma fille que le simple fait de grandir dans une petite ville ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir les plus grands rêves. »

Bien que Cecil Ray ait pu se hisser dans le top 24, il a été éliminé du concours de chant la semaine dernière.