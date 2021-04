L’ancien candidat à « American Idol » Cecil Ray a été arrêté vendredi et accusé de cambriolage d’habitation au Texas.

Sarah Pence, un officier du département de police de Rockdale au Texas, a également confirmé aux États-Unis AUJOURD’HUI que Ray était détenu dans la prison du comté de Milam après son arrestation. Elle n’a pas dit s’il avait été relâché depuis.

USA TODAY a contacté les représentants de « Idol » pour obtenir leurs commentaires.

L’arrestation de Ray est intervenue moins d’une semaine après avoir été éliminé le 11 avril du concours de chant ABC, après n’avoir pas obtenu suffisamment de votes de fans pour le placer dans le top 16. Il a fait le top 24.

Au cours de son audition, Ray et le juge Katy Perry se sont liés d’être parents de jeunes enfants. L’opérateur de machine de Cameron, au Texas, âgé de 20 ans, a expliqué qu’il avait grandi dans un logement gouvernemental et qu’il avait perdu son ami, son frère et son oncle par suicide.

«La musique a toujours été une lumière», dit-il. « Il y avait des moments où j’avais envie d’abandonner, mais la seule lumière dans le noir était la musique. »

Ray a chanté « Talkin ‘Tennessee » de Morgan Wallen pour son audition, gagnant les éloges des juges. Luke Bryan l’a qualifié de «perfection absolue», et Perry a dit qu’il lui rappelait «un pays Justin Bieber».

Les trois juges ont décidé d’envoyer Ray à la phase Hollywood Week de la compétition, où il a dédié une performance à sa fille.

Katy Perry, juge d’American Idol réconforte le chanteur sanglotant qui a oublié les paroles: « La perfection est une illusion »

Dans le top 24, Ray a montré ses talents de country avec « Paint Me A Birmingham » de Tracy Lawrence, et plus tard avec un duo avec Jimmie Allen sur la chanson d’Allen et Brad Paisley « Freedom Was a Highway ».

« Vous êtes l’opprimé ici », a déclaré Perry après la performance. « Tout le monde veut vous soutenir, mais vous devez vous enraciner. »

Chanteur d’American Idol fait ses débuts après la chirurgie, Katharine McPhee revient pour un duo émotionnel