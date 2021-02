Cecil Hotel: Ce que vous devez savoir sur l’hôtel dans l’émission policière Netflix

«Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel», qui a été créée cette semaine, est un docu-série en quatre parties sur la mort mystérieuse de l’étudiante canadienne et invitée de l’hôtel Elisa Lam.

Après avoir disparu de sa chambre à l’hôtel de Los Angeles en février 2013, le corps de la jeune femme de 21 ans a été retrouvé deux semaines plus tard noyé dans un réservoir d’eau sur le toit de l’hôtel.

Près d’une décennie et des dizaines de théories du complot plus tard, le cas de Lam reste non résolu.

Le réalisateur nominé aux Oscars de l’émission, Joe Berlinger, cependant, avait certainement assez de matière avec laquelle travailler pour sa nouvelle série compte tenu de la sombre histoire de l’hôtel.

Deux tueurs en série notoires y vivaient Le sombre passé de l’hôtel Cecil lui a valu une place dans les tournées de Los Angeles bien avant que le corps d’une femme ne soit retrouvé dans son réservoir d’eau sur le toit. « C’est l’endroit où les tueurs en série restent », a déclaré le guide touristique hollywoodien Richard Schave à CNN en 2013. Les plus célèbres sont les tueurs en série Richard Ramirez et Jack Unterweger. En 1985, Ramirez, connu sous le nom de «Nightstalker», vivait au dernier étage du Cecil dans une chambre à 14 $ la nuit. Le Cecil, rempli alors de centaines de passagers vivant dans des chambres bon marché, était un bon endroit pour Ramirez pour passer inaperçu alors qu’il tuait 13 femmes. Jack Unterweger a travaillé comme journaliste couvrant le crime de Los Angeles pour un magazine autrichien en 1991 quand il a emménagé au Cecil. On lui reproche d’avoir tué trois prostituées à Los Angeles alors qu’il était invité au Cecil. Plusieurs invités ont sauté à leur mort Au cours des années 1950 et 1960, plusieurs invités se sont suicidés en sautant par les fenêtres des étages supérieurs. Parmi eux se trouvait une femme de 27 ans qui a sauté d’une fenêtre du neuvième étage après une dispute avec son ex-mari en 1962. Elle a atterri sur un homme qui marchait sur le trottoir 90 pieds plus bas. Les deux ont été tués sur le coup. Une théorie sur le passé sordide de l’hôtel Dans un article de CNN en 2013, Schave et sa femme, Kim Cooper, ont proposé des théories sur les raisons pour lesquelles le passé de Cecil a été si sordide. Il a été construit dans les années 1920 comme un hôtel « pour que les hommes d’affaires viennent en ville et y passent une nuit ou deux », a déclaré Cooper. Mais il a rapidement été éclipsé par des hôtels plus agréables dans une meilleure partie de la ville, a-t-elle déclaré. Lorsque la Grande Dépression a frappé dans les années 1930, il est devenu davantage un hôtel de passage. Finalement, il est devenu une entreprise d’occupation d’une seule pièce, connue sous le nom de SRO. Les locataires à long terme ont loué des chambres individuelles et des salles de bain partagées avec les résidents voisins. « C’était juste un endroit où allaient des gens qui n’avaient vraiment pas de chance », a déclaré Schave. « Ces hôtels sont remplis de personnes qui sont au bord de l’intégration dans la société. »

Une version de cette pièce est apparue pour la première fois sur CNN en 2013.