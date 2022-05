“Ceci n’est pas le drapeau de l’Amérique :” les œuvres d’art défient ce que signifie être originaire des États-Unis

Écrit par Stéphanie Becker, CNNLos Angeles

Depuis le moment où le Congrès continental a donné son approbation aux étoiles et aux rayures en 1777 au milieu de la Révolution américaine, le drapeau des États-Unis d’Amérique a été un symbole emblématique du patriotisme ; une image de fierté nationale affichée devant les maisons, agitée lors des défilés et hissée avec solennité lors des cérémonies. Mais, lorsqu’il est volé à l’envers, brûlé ou manipulé en couleur et en design, le drapeau peut également envoyer un message beaucoup plus subversif.

Une nouvelle exposition au Broad Museum de Los Angeles, intitulée “This is Not America’s Flag”, cherche à explorer cette dichotomie en présentant une série d’œuvres centrées sur le drapeau, interrogeant ce que signifie être américain aujourd’hui.

Une réponse au meurtre de George Floyd

Conçue au plus fort de la pandémie de Covid-19, le personnel a commencé à travailler sur l’exposition à distance en 2020 alors que des manifestations ont éclaté à la suite du meurtre de George Floyd et de la mort d’autres Noirs américains aux mains de la police. Alors que des manifestations se déroulent à quelques pâtés de maisons du musée, la conservatrice et directrice de l’exposition de Broad, Sarah Loyer, a déclaré qu’elle était motivée “pour être plus réactive à ce moment et à ce qui se passait dans notre ville, notre pays et dans le monde”.

Jasper Johns, “Drapeau”, (1967). Crédit: Jasper Johns / Licencié par VAGA à Artists Rights Society

Loyer a déclaré que l’équipe s’était initialement concentrée sur deux pièces de la collection – le “drapeau” de Jasper Johns de 1967 et le “drapeau afro-américain” de 1990 nouvellement acquis par David Hammons.

Johns a peint “Flag” au plus fort des manifestations contre la guerre du Vietnam, incorporant des coupures de journaux sur la guerre dans une peinture du drapeau. Quelques mois plus tard, le Congrès a adopté le Flag Protection Act de 1968.

Deux décennies plus tard, la Cour suprême a pris une affaire de profanation de drapeau, après qu’un homme a été arrêté pour avoir brûlé un drapeau américain. Le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’un acte de “discours symbolique”, protégé par le premier amendement.

Peu de temps après, en 1990, Hammons a créé le “drapeau afro-américain”, réinventant l’emblème en remplaçant les couleurs traditionnelles par le rouge, le noir et le vert du drapeau panafricain. Loyer a déclaré que la version de Hammons met les téléspectateurs au défi de se demander qui représente le drapeau. “C’est brillant dans sa simplicité”, a-t-elle dit, ajoutant, “cela devient cette œuvre d’art vraiment emblématique car elle ondule toujours de manière patriotique.”

David Hammons, “Drapeau afro-américain” (1990). Coton teint. La Fondation Broad Art. Crédit: David Hammons

Après des mois de discussion, le musée a choisi un groupe de 22 artistes et leurs interprétations variées du drapeau. L’exposition présente des œuvres historiques telles que la photographie de Dorothea Lange d’un groupe d’enfants posant avec le drapeau dans un camp d’internement japonais en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale et une œuvre du sculpteur Betye Saar, 95 ans, qui monte l’image d’un monde noir. Soldat de la Première Guerre mondiale sur une pierre tombale avec un drapeau américain. Des ajouts plus contemporains incluent “Extra Value (After Venus)” – un autoportrait de Geneviève Gaignard, qui s’est photographiée devant le drapeau dans un T-shirt “Thug Life” et avec une boîte de frites McDonald’s à la main.

Un logo pour l’Amérique

Le titre du spectacle a été inspiré par le panneau d’affichage animé de l’artiste chilien Alfredo Jaar, “Un logo pour l’Amérique”, qui a été affiché pour la première fois à Times Square en 1987. L’œuvre a fait apparaître des images des États-Unis suivies d’un contour de carte du Nord, du Sud et l’Amérique centrale dans un commentaire sur l’utilisation du mot Amérique pour décrire les États-Unis.

“J’étais arrivé en 1982 et j’ai été choqué de découvrir que dans le langage quotidien des gens de ce pays (ils) se référaient à” l’Amérique, l’Amérique, l’Amérique “, (mais) ils ne pensaient pas ou ne parlaient pas du continent, ils ne parlaient que des États-Unis », a déclaré Jaar lors d’un entretien téléphonique. Il a ajouté : « La langue n’est pas innocente et la langue est toujours le reflet de la réalité géopolitique. Donc, fondamentalement, parce que les États-Unis sont si puissants, au sein du continent, ils dominent le continent, financièrement, culturellement.”

Alfredo Jaar, “Un logo pour l’Amérique” (1987). Crédit: Alfredo Jaar/Société des droits des artistes

Depuis que l’œuvre originale a été présentée pour la première fois, elle a pris différentes significations. Selon Jaar, les téléspectateurs ont vu la pièce comme un message anti-Trump et un appel à davantage de politiques pro-immigration. “Vous créez une œuvre. Elle est montrée à un certain moment de l’histoire, dans un certain contexte. Le temps change ou le contexte change et les gens commencent… à projeter d’autres idées. Et tout va bien”, a-t-il déclaré.

Un point de vue personnel

Certaines des œuvres les plus puissantes exposées sont aussi les plus personnelles.

Il y a vingt ans, Songha, la cousine de l’artiste multimédia Hank Willis Thomas, a été tuée par balle lors d’un vol à l’extérieur d’une boîte de nuit de Philadelphie. Thomas a transformé sa tragédie personnelle en une série de pièces évoquant le drapeau américain, mais avec des milliers d’étoiles symbolisant les victimes de la violence armée.

Alors que la nation est sous le choc d’une autre fusillade tragique, cette fois à Buffalo, New York, la pièce de 2018 semble douloureusement pertinente aujourd’hui. En cascade sur le sol du musée se trouve “15 580”, une installation qui, selon Thomas, représente des vies perdues.

“Ce sont des étoiles filantes et je voulais commémorer leur vie”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas parvenus à une manière saine de vraiment les commémorer.”

Quant à savoir pourquoi il s’est senti obligé de travailler avec l’image du drapeau américain, Thomas a expliqué : “Cela signifie tellement pour tant de personnes différentes, il est important de s’y engager et de le revoir, de réfléchir à ce que cela signifie pour notre société, passé, présent et futur.”

Hank Willis Thomas, “15 580” (2018). Crédit: Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Jack Shainman Gallery

Ailleurs dans l’exposition, l’installation de Wendy Red Star “The Indian Congress” fait référence à une réunion historique de 35 nations amérindiennes à Omaha, Nebraska en 1898. L’événement a coïncidé avec le Trans-Mississippi and International Exposition, une foire présentant l’agriculture et l’industrie du pays au monde, et dans le cadre du programme des événements, les visiteurs ont eu la chance de voir les délégués du Congrès comme s’ils étaient une sorte d’attraction — exploitant le peuple amérindien avec des visites de leurs campements et des reconstitutions mises en scène.

Red Star, originaire du Montana et d’origine Apsáalooke, a rassemblé des portraits photographiques historiques de l’événement pour les exposer sur deux longues tables, réunissant à nouveau les membres du Congrès sous un jour différent, plus respectueux. Mais pour rappeler le jeu de pouvoir colonial à l’époque, les tables d’exposition sont ornées de drapeaux américains et de banderoles patriotiques. Red Star a déclaré que l’expérience pratique de couper chaque photo et d’apprendre les noms et les histoires de chaque personne la rendait personnelle pour elle : “Il est si important que les peuples autochtones et les voix autochtones soient humanisés.”

Wendy Red Star, “Le Congrès indien” (2021). Technique mixte. Musée d’art de Joslyn. Crédit: Colin Concès

“Ce qui est important dans des expositions comme celle-ci, c’est qu’elles présentent l’histoire et ne font pas taire certains récits, et … je pense que cela pourrait vous rendre encore plus fier d’être américain. Il est extrêmement important que nous n’oubliions pas notre histoire et y compris notre brutalité l’histoire. Cela ne va que nous apporter la guérison, “ dit l’Etoile Rouge.

Alors que les œuvres exposées jettent toutes un regard critique sur le drapeau, le patriotisme et ce que signifie être américain, Loyer ne pense pas que les artistes soient irrespectueux.

“Lorsqu’un artiste engage le drapeau, il s’appuie sur une connaissance supposée de ce que le drapeau peut représenter. Il s’agit donc souvent de liberté, de justice et de liberté. Je vois ces œuvres croire de tout cœur à ces concepts … et je vois aussi les œuvres comme des moyens de nous mettre au défi, de réfléchir plus profondément à ces sujets, de réfléchir à l’histoire.”

“This Is Not America’s Flag”, se déroule du 21 mai au 25 septembre 2022 au Musée Broad à Los Angeles.

Image du haut : “Extra Value (After Venus)” de Geneviève Gaignard