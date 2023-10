CECI --> Fil de discussion rempli de reçus DÉBUNKS Les affirmations désespérées des démocrates et des gauchers concernant les 6 milliards de dollars que Biden a donnés à l'Iran – Twitchy

Honnêtement, nous ne comptons plus le nombre de gauchistes, de démocrates et de véritables crapauds de Biden qui tentent de prétendre que les 6 milliards de dollars en question n’ont rien à voir avec les attaques contre Israël. C’est comme si des sujets de discussion étaient diffusés de près et de loin pour couvrir les derrières de cette administration.

Il n’y a qu’un seul problème avec cela… la plupart des gens comprennent ce que signifie le mot « fongible ».

Oh, et puis il y a aussi ce fil :

🧵Je suis désolé Jen, mais vous n’êtes tout simplement pas familier avec les pratiques budgétaires iraniennes et la façon dont le régime iranien et le Hamas prennent des décisions. 1. L’Iran doit normalement allouer ses réserves limitées de devises à la nourriture et aux médicaments des mois à l’avance pour faciliter les flux commerciaux. Pas plus. https://t.co/w2X0wNNANs -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Ouais. Continue.

2. L’Iran peut désormais consacrer 6 milliards de dollars de ses fonds sans restriction au soutien financier, opérationnel et logistique aux mandataires du terrorisme, dont le Hamas. Et cela se fera par l’intermédiaire de la Banque centrale d’Iran, qui a obtenu le mois dernier une dérogation aux sanctions dans le cadre de l’accord d’otages. pic.twitter.com/Vq0EsDbOns -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

3. Selon les législateurs iraniens, ils prévoyaient d’utiliser les 6 milliards de dollars pour combler les dettes comptables internes de la Banque centrale d’Iran, qui est sanctionnée par les États-Unis pour son soutien au terrorisme iranien et au Hamas.https://t.co/W3UGNfASLP -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

4. Selon les sanctions imposées par le Trésor américain à travers les administrations, le Hamas reçoit des dizaines, voire des centaines de millions de dollars directement de l’Iran par l’intermédiaire du CGRI. Le paiement de 6 milliards de dollars a libéré d’énormes réserves pour garantir que l’Iran puisse continuer à soutenir son pays.https://t.co/DasCtX6FCf pic.twitter.com/uvB0OjFOEF -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

5. Les décisions de l’Iran et du Hamas quant à l’opportunité de se lancer dans une guerre dépendent de leur perception de leur capacité à soutenir de telles opérations. Entre les 6 milliards de dollars investis pour couvrir les besoins intérieurs futurs et les dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers supplémentaires, la réponse était facile. pic.twitter.com/Uew4HYAaSU -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

La réponse était simple.

6. Deuxièmement, comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, l’idée que ces 6 milliards de dollars serviront même à répondre aux besoins humanitaires du peuple iranien est contredite par un flot de preuves. Ex. En 2019, 19 camions iraniens de médicaments ont été confisqués alors qu’ils se dirigeaient vers le marché noir. pic.twitter.com/zCpde2ByQy -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Biden le sait – eh bien, il le savait avant de devenir un pudding pop ambulant et parlant.

Les démocrates le savent.

Nous comprenons, ils ne veulent pas admettre qu’ils financent la guerre et le terrorisme mais…

En fait, en 2020, le ministre iranien de la Santé s’est plaint de l’existence d’un « réseau très complexe » au sein du gouvernement, responsable de la corruption systémique et du vol de médicaments et de biens médicaux. Ils peuvent acheter des médicaments, mais ils iront au CGRI et au Hamas.https://t.co/IeYqy2pxyd -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Colorez-nous sous le choc.

Oh, attendez. Non.

7. Des sources au Congrès me disent que l’administration ne peut pas répondre aux questions fondamentales concernant le paiement de 6 milliards de dollars, comme par exemple s’il existe une possibilité de contrôle de l’utilisation finale des aliments/médicaments prétendument achetés. De plus, l’Iran a un long historique bancaire de facturation frauduleuse. -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

8. À titre d’exemple, lisez cet acte d’accusation du DOJ contre Halbank, une banque turque qui a facilité le commerce « humanitaire » avec l’Iran. Alors s’il vous plaît, ne prenez pas les affirmations de l’administration au pied de la lettre. Ce sont des sujets de discussion sans aucun fondement dans la vérité.https://t.co/OqTzPMTJ8T pic.twitter.com/8QBSDznhFq -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Ne vous inquiétez pas, nous ne prenons aucune des affirmations de cette administration au pied de la lettre. Nous ne l’avons jamais fait.

Selon les mots du président iranien Raisi : « L’humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin, donc cet argent sera budgétisé pour ces besoins. » L’Iran figure sur la liste noire du Groupe d’action financière, qui compte 34 pays, pour manque de transparence financière.https://t.co/lCfVQMIWhE -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Euh.

En 2020, un haut dirigeant iranien a confirmé qu’il ne voulait même pas sortir de la liste noire, déclarant : « Tous [of Iran’s] les transactions et les transferts financiers s’effectuent de manière cachée… »https://t.co/F1vOey3w8v -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

FFS.

La réalité est que l’Iran savait qu’il allait recevoir ces 6 milliards de dollars en septembre il y a quelques mois – cela a ajouté une énorme stabilité à ses marchés monétaires et lui a assuré une marge de manœuvre budgétaire. L’Iran forme, équipe et dirige les activités du Hamas. Les 6 milliards de dollars étaient un feu vert pour approuver cette opération. -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 7 octobre 2023

Dîner de poulet gagnant gagnant.

Mais bon, bel essai, Team Biden.

***

