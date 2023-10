‘Ceci est un mensonge.’ Joy Reid propage une fausse histoire selon laquelle des Palestiniens « piégés » sont incapables de quitter Gaza – Twitchy

Joy Reid, connue pour son journalisme impartial et son dévouement à fournir une couverture médiatique juste et équitable, *tousse* a décidé de répandre le mensonge selon lequel les Palestiniens de Gaza sont « piégés ». Alors qu’Israël annonce à l’avance où et quand les frappes auront lieu, de nombreux militants pro-palestiniens et gauchistes demandent : « Où iront-ils ?

Eh bien, la réponse semble assez évidente.

« Benjamin Netanyahu a averti les Gazaouis de partir parce qu’il a déclaré que ce qu’ils allaient faire à Gaza allait se répercuter à travers les générations est un commentaire remarquablement fallacieux. Les Gazaouis sont piégés. Ils sont prisonniers. Ils ne peuvent aller nulle part. » –@AliVelshi #LeReidOut pic.twitter.com/C16bMmlLkT – Le ReidOut (@thereidout) 9 octobre 2023

Egypte? – Liberté de Floride 🇺🇸 (@stephennagy) 10 octobre 2023

Gaza partage une frontière avec l’Égypte, alors comment exactement Israël piège-t-il les Palestiniens à Gaza ?

Ceci est un mensonge. Ils peuvent se rendre en Égypte, qui partage une frontière avec Gaza, et si les Égyptiens ne les laissent pas entrer, les médias occidentaux devraient se demander pourquoi. https://t.co/5l9sgbIxJ1 – Katie Pavlich (@KatiePavlich) 10 octobre 2023

Israël a donné des instructions explicites sur les endroits où les civils peuvent se rendre pour éviter les zones fortement bombardées. Le Hamas aurait dit aux Gazaouis de ne pas se conformer parce qu’il a besoin d’eux comme boucliers humains et/ou pour exhiber leurs cadavres devant des médias amis à des fins de propagande. https://t.co/dsog9YyFor -Guy Benson (@guypbenson) 10 octobre 2023

Oh, ces détails embêtants.

MSNBC est une poubelle. https://t.co/moUnSqdAgQ – Karen Townsend (@penguinponders) 10 octobre 2023

MSNBC soutient ouvertement les terroristes du Hamas en poussant leur propagande. https://t.co/scqvelDUNK – Nicolas Fondacaro (@NickFondacaro) 10 octobre 2023

Plus de BS de MSNBC ! L’Égypte prend déjà des mesures pour accueillir les réfugiés de Gaza dans le désert du Sinaï. L’Egypte prépare des camps ! Reid a tort ! 👇 https://t.co/9Qdm74fKj5 -JackBones 🇺🇸 (@JackBones10) 10 octobre 2023

Recommandé

Criez à l’Egypte… Criez à la Jordanie… Le problème est qu’ils ne veulent pas que des terroristes entrent dans leur pays. https://t.co/RQV9icZAYL – Bradley Perry (@bradcperry) 10 octobre 2023

La porte de Rafah vers l’Égypte permet aux particuliers de traverser. Si l’Égypte ne les laisse pas entrer, vous devez vous demander pourquoi ! https://t.co/8wgu8sGKdb -rette (@rettes05) 10 octobre 2023

Si seulement il y avait un pays musulman à côté de Gaza. https://t.co/Na8ZCj19pz –DMul (@DonMulhern) 10 octobre 2023

Ummm… L’Égypte est juste là, au sud, s’ils veulent s’échapper. Si l’Égypte ne les permet pas, vous devez vous demander pourquoi. Je connais déjà la réponse –Rafael_Tetro (@RalphieTet) 10 octobre 2023

Vous vous souvenez quand on leur a envoyé tous ces tuyaux pour construire de meilleurs égouts et qu’ils ont plutôt construit des tunnels terroristes ?

Ils ont déjà des tunnels. C’est juste à l’usage exclusif du Hamas. – Erik le Hun (@evilcyber) 10 octobre 2023

Alors que les médias prétendent que les Israéliens bombardent chaque centimètre carré de Gaza pour le plaisir, Israël a déployé de grands efforts pour garantir que les civils puissent échapper à des attaques spécifiquement ciblées. Bizarre qu’ils continuent de les ignorer.

Ils leur ont littéralement donné des instructions sur où aller à Gaza pour être en sécurité. –SILAWZ (@stucknLAwzmbies) 10 octobre 2023

Propagande médiatique pure — 🇺🇲iluvu2s ♥️ (@Stephanielevay1) 10 octobre 2023

Une fois de plus, le Hamas a attaqué Israël. Pourquoi est-ce la responsabilité d’Israël ?

Ils ont une frontière avec l’Égypte, ils ne sont donc pas piégés. Peut-être devriez-vous vous poser la question : « Comment se fait-il que l’Égypte, une nation musulmane, ne les laisse PAS entrer ? » Vous ne voulez pas poser cette question, n’est-ce pas ? Aussi… comment se fait-il que presque TOUTES les nations musulmanes voisines REFUSENT d’accepter… – Rob Tolp (@RobTolp69) 10 octobre 2023

Il y a probablement une leçon là-dedans quelque part.

Le Hamas n’aurait pas dû déclencher une guerre. https://t.co/R4ZuAuRkg5 – Max (@MaxNordau) 10 octobre 2023

Les médias accusent toujours Israël, mais il y a bien plus d’acteurs dans ce jeu terrible et sans fin auxquels ils pourraient exiger des réponses.

La raison pour laquelle ils refusent de le faire reste un mystère.

