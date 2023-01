“Ceci est notre fonds d’échange”: à l’intérieur du centre de détention de prisonniers de guerre en Ukraine

Les prisonniers de ce camp de l’ouest de l’Ukraine marchaient sans menottes autour de leurs poignets, joignant plutôt leurs mains derrière leur dos et gardant la tête baissée. Seuls les gardes postés à l’extérieur étaient armés. Le personnel à l’intérieur du centre a déclaré qu’il s’agissait d’une porte tournante : de nouveaux prisonniers arrivent chaque semaine au moment où d’autres partent pour être échangés. Une fois chez eux, ils pourraient être renvoyés au front.

“Je ne veux pas me battre, mais s’ils me le répètent, tant pis”, a déclaré Oleg Asedulin, un mortier de 45 ans. “Nous avons été envoyés à la guerre pour nous battre pour nous-mêmes, et il n’est pas clair contre qui ou pour qui.”