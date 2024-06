« Ceci est mon corps » : une mère porteuse refuse de se conformer à la BIL et au projet de naissance de sa femme

Devenir la mère porteuse de votre famille ou de vos amis est l’une des choses les plus gentilles et les plus nobles que l’on puisse faire pour une autre personne. Cependant, cela s’accompagne de beaucoup de pression. Vous constaterez peut-être que les futurs parents sont si impatients de rencontrer leur bébé qu’ils essaient de contrôler tous les aspects de la vie de la mère porteuse.

Le Redditor u/constellationlist est devenu viral en ligne après s’être tourné vers la communauté r/AITAH pour obtenir des conseils. Elle a expliqué pourquoi elle avait refusé les demandes de son beau-frère et de sa femme de procéder à un accouchement dans l’eau sans médicament, mais elle s’est demandée si elle n’était pas idiote de faire respecter ses limites. Poursuivez votre lecture pour découvrir l’histoire complète et les réactions qu’elle a suscitées.

Panda qui s’ennuie a contacté l’auteur de l’histoire virale et elle a eu la gentillesse de faire la lumière sur certains des plus grands défis de la maternité de substitution. Faites défiler vers le bas pour notre entretien avec u/constellationlist.

La maternité de substitution peut devenir très compliquée si la mère et les futurs parents ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Crédits images : Yan Krukau (pas la vraie photo)

Une mère porteuse s'est tournée vers Internet pour obtenir des conseils après avoir expliqué à quel point son beau-frère et sa femme étaient devenus contrôlants.

Crédits images : Vitaly Gariev (pas la vraie photo)

Crédits images : Amina Filkin (pas la vraie photo)

Source des images : constellationniste

« J’étais naïf en me lançant dans cette aventure, mais cela m’a définitivement ouvert les yeux »

Crédits images : Hannah Barata (pas la vraie photo)

L’auteur a déclaré à Bored Panda via Reddit qu’elle n’avait aucune idée que son message attirerait autant d’attention en ligne. « C’était un choc à voir », a déclaré u/constellationlist.

La communauté en ligne a apporté un soutien incroyable après la publication de l’histoire. « De nombreuses personnes m’ont donné d’excellents conseils qui vont certainement m’aider. Je suis vraiment reconnaissante envers tous ceux qui m’ont donné des conseils et des suggestions, en particulier ceux qui m’ont permis de me sentir mieux face à ma situation », a-t-elle partagé.

Nous avons interrogé l’auteur sur le processus de maternité de substitution et certains des défis auxquels elle a été confrontée. « C’était plutôt difficile à certains moments, même si cela pourrait être dû à l’identité des futurs parents », a expliqué u/constellationlist à Bored Panda.

«Je suggérerais à toute personne envisageant une maternité de substitution d’apprendre à connaître les personnes pour lesquelles vous êtes une mère porteuse. Apprenez quel genre de personnes ils sont avant de vous engager dans une chose aussi difficile. Et surtout, avoir un contrat. J’ai été assez bête pour ne pas en avoir et j’ai beaucoup de regrets. S’il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi.

L’auteur a révélé que cette grossesse a été plus éprouvante pour son corps que les précédentes. « J’étais naïf en me lançant dans cette aventure, mais cela m’a définitivement ouvert les yeux. Si vous souhaitez recourir à une maternité de substitution, faites toutes les recherches possibles et assurez-vous que c’est ce que vous souhaitez », a-t-elle exhorté toute personne envisageant de devenir mère porteuse à l’avenir.

Redditor u/constellationlist a également quelques mots de sagesse à partager avec les futures mamans qui se sentent dépassées et effrayées à l’idée d’accoucher. «Ayez avec vous quelqu’un en qui vous avez confiance et qui vous soutient. Si vous avez quelque chose qui vous apaise, utilisez-le, cela vous aidera », a-t-elle déclaré.

«Je ne mentirai pas, ça fera mal, mais je vous promets que cela en vaudra vraiment la peine lorsque vous rencontrerez votre petit. Tu peux le faire. »

Il est important d’éviter autant de stress que possible avant la naissance

Crédits images : studio cottonbro (pas la photo réelle)

Les principales questions concernent toutes le contrôle, les limites et la confiance. Il est compréhensible que les futurs parents aient beaucoup d’attentes. Ils veulent que leur bébé soit en bonne santé et s’inquiètent donc du régime alimentaire de leur mère porteuse. Ils ont une idée précise sur la naissance, alors ils en parlent comme d’une possibilité.

Cependant, si cela est fait sans tact et de manière contrôlée, cela peut introduire beaucoup de pression inutile dans la vie de la mère porteuse. Le fait est qu’une personne qui a été enceinte quatre fois connaît son corps. Elle sait quoi manger et quoi éviter. Elle sait comment accoucher d’une manière qui lui convient. Les futurs parents doivent lui faire confiance. Et cela signifie abandonner le désir de contrôle.

L’important est qu’un bébé arrive, et non les détails précis de la naissance elle-même. De la même manière, c’est la santé du bébé qui devrait être au centre des préoccupations, et non le respect d’une liste très stricte de suppléments. Tout le monde a le même objectif : mettre au monde un bébé heureux et en bonne santé, même si leurs méthodes peuvent être différentes.

À moins que vous n’ayez signé un contrat de maternité de substitution incroyablement détaillé qui répertorie toutes les attentes et exigences, vous êtes libre d’imposer vos limites comme vous le souhaitez. Vous ne devriez pas être obligé de faire quoi que ce soit contre votre volonté. Si quelque chose vous met mal à l’aise, il n’y a rien de mal à en parler.

Si les futurs parents ont un problème avec cela, ils devront peut-être s’asseoir et se demander si leurs attentes concernant l’ensemble du processus de maternité de substitution sont réalistes. Le fait est que la vie est rarement comme nous la rêvons. Il faut constamment s’adapter et faire preuve de flexibilité.

Les futurs parents apprécieront de participer à la grossesse, mais c’est à la mère porteuse de décider dans quelle mesure elle souhaite les impliquer.

Crédits images : MART PRODUCTION (pas la photo réelle)

Le site Web « American Surrogacy » exhorte les mères porteuses doivent s’enregistrer régulièrement auprès de leur OBGYN. C’est à eux d’inviter les futurs parents à ces rendez-vous ou de leur envoyer une brève mise à jour après leur arrivée. Ce type d’inclusion est une bonne façon de donner aux futurs parents le sentiment qu’ils font partie du processus et que tout est réellement réel.

Pendant ce temps, les mères porteuses sont encouragées à se reposer suffisamment, à boire beaucoup d’eau, à prendre leurs vitamines et minéraux et à avoir une alimentation saine avec beaucoup de protéines, de fruits et de légumes. Il est essentiel de faire de l’exercice régulièrement, mais il est également essentiel de bien prendre soin de sa santé émotionnelle. Cela signifie réduire toutes les sources de stress, car les niveaux de cortisol peuvent affecter le bébé.

Les futurs parents pourraient également être reconnaissants si vous tenez un journal de maternité de substitution ou de grossesse pour eux. En fin de compte, cependant, le degré d’implication des futurs parents dépend de ce avec quoi vous vous sentez à l’aise. Si vous n’êtes pas sûr de quoi que ce soit, votre spécialiste de la maternité de substitution peut toujours vous proposer une nouvelle perspective.

Il est essentiel que chaque maman fasse ce avec quoi elle est le plus à l’aise, et non ce avec quoi les autres la poussent à faire

Crédits images : Pavel Danilyuk (pas la vraie photo)

Selon « Parents », les mamans de plus de 35 ans, qui ont des complications de grossesse, qui accouchent plus tôt que prévu, qui ont plus d’un bébé ou, si le bébé se présente par le siège, ne devrait pas avoir un accouchement dans l’eau.

Il y a plusieurs avantages et inconvénients à accoucher dans l’eau. Ils pourraient raccourcir la durée du travail, soulager la douleur et réduire le besoin d’interventions.

Cela étant dit, des complications peuvent également survenir. Les accouchements dans l’eau peuvent entraîner une pneumonie chez le bébé si ses premières selles surviennent avant la naissance et s’il inhale le liquide amniotique contaminé.

Il existe également un risque de déchirure du cordon ombilical lorsque le bébé remonte à la surface de l’eau. Si l’accouchement dans l’eau a lieu dans la baignoire, le bébé pourrait être infecté. Le parent biologique peut également contracter une infection : le risque augmente après la perte des eaux. Et il existe toujours un risque de noyade ou de quasi-noyade si le bébé passe trop de temps sous l’eau.

Pendant ce temps, Healthline souligne que seule la mère peut déterminer quoi de mieux pour elle et le bébé lors de l’accouchement. Cela inclut s’il faut ou non recevoir des médicaments pendant le travail.

L’auteur a répondu aux questions de certaines personnes dans les commentaires après que son message soit devenu viral

Voici comment certains lecteurs ont réagi à tout

Internet était aux côtés de la femme, lui montrant son soutien. Voici leur point de vue sur la situation tendue