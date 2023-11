Ceci est le manuel opérationnel du groupe de libération animale le plus technophile des États-Unis

Ces dernières années, le groupe de libération animale Direct Action Everywhere a mené certaines des opérations et enquêtes les plus audacieuses et les plus sophistiquées jamais ciblées sur l’industrie de l’agriculture animale. Il a sauvé des porcs, des chèvres, des canards et des poulets de fermes industrielles et d’abattoirs lors d’intrusions nocturnes ; capturé des images de réalité virtuelle avec des plates-formes vidéo à 360 degrés sur mesure à l’intérieur d’immenses porcheries ; et a utilisé des caméras cachées pour enregistrer certaines des pratiques les plus inquiétantes de l’industrie de la viande, depuis les chambres à gaz au dioxyde de carbone de plus en plus utilisées dans les abattoirs de porcs jusqu’aux « arrêts de ventilation » conçus pour abattre des milliers d’animaux de ferme par surchauffe et suffocation.

Pour mener à bien toutes ces actions révélatrices et souvent très controversées, Direct Action Everywhere (qui utilise l’abréviation DxE) a également passé des années à faire évoluer sa boîte à outils et sa rigueur opérationnelle, de la sécurité des communications et de la furtivité physique aux tactiques de pénétration pour pénétrer dans les fermes industrielles et les abattoirs. . Elle tient également depuis longtemps un manuel de ses propres méthodes pour ces opérations. Aujourd’hui, pour la première fois, ce guide est rendu public.

Le document est un rare aperçu de la technologie et des tactiques détaillées d’un groupe qui mène des actes sophistiqués et souvent illégaux d’intrusion et d’espionnage, transformant un manuel qui pourrait autrement être utilisé par des espions ou des voleurs en un manuel d’activisme populaire. “Passer autant de temps à réfléchir aux vulnérabilités de ces installations, à la manière d’y accéder et aux pistes d’approche”, explique Lewis Bernier, enquêteur de longue date chez DxE qui a dirigé ou participé à des centaines d’opérations dans des fermes et des abattoirs à travers le pays. “Je pense que cela a vraiment changé ma façon de voir la sécurité dans son ensemble.”

Un avertissement : malgré le ton « comment faire » du guide lui-même, n’essayez pas cela à la maison. Les enquêteurs de DxE font fréquemment l’objet d’accusations criminelles, et les critiques de DxE dans le secteur agricole et dans les forces de l’ordre décrivent le groupe comme un groupe radical doté de tactiques extrêmes. Malgré l’approche non-violente du groupe, le groupe commercial agroalimentaire WATT Global Media écrit en 2018 que DxE « pourrait très bien être l’organisation de défense des droits des animaux la plus dangereuse du marché ». Même certaines autres organisations de défense des droits des animaux ont rechigné devant leurs méthodes risquées, en particulier compte tenu du risque de peines de prison en vertu des lois sévères de certains États américains protégeant les entreprises d’élevage.

DxE va jusqu’à saluer ces accusations criminelles, s’identifiant souvent volontairement après la publication des conclusions d’une enquête dans le but d’attirer davantage l’attention sur leurs révélations et de faire valoir la justice de leur cause. En fait, le cofondateur du groupe, Wayne Hsiung, a été reconnu coupable la semaine dernière d’une accusation de complot en vue de commettre une intrusion liée au retrait de canards et de poulets d’un élevage de volailles de Californie. Il risque désormais des années de prison.

Bernier affirme que DxE a décidé de rendre public son guide, même à la suite de la condamnation de Hsiung, pour aider les militants déjà engagés dans des enquêtes secrètes à faire leur travail de manière plus sûre et plus efficace. « De plus en plus de gens dans le monde veulent faire ce genre de choses, ou du moins s’intéressent simplement à la façon dont cela fonctionne », dit-il. “Je pense que ce guide offrira aux gens l’occasion de comprendre ce que cela implique réellement.”

Drones, vision nocturne et caméras espion

Une grande partie du guide est moins axée sur les astuces et le matériel d’espionnage que sur l’activisme efficace : constitution d’équipes, création d’une chaîne de commandement, compréhension des médias, de la logistique, de la planification, de la biosécurité pour éviter de contaminer les fermes avec des maladies et création d’une « culture de sécurité ». cela évite les commérages, les vantardises, les indiscrétions et les luttes intestines qui peuvent conduire à l’échec ou à l’infiltration d’opérations par les forces de l’ordre.

Mais d’autres éléments du manuel proposent des descriptions spécifiques d’outils de surveillance tels que les drones, les caméras cachées et les lunettes de vision thermique et nocturne. Pour les intrusions furtives en dehors des heures d’ouverture dans les fermes industrielles et autres installations, par exemple, le guide décrit l’affectation d’un membre de l’équipe comme éclaireur, équipé d’outils de vision nocturne et d’imagerie thermique. Le guide nomme spécifiquement la Sionyx Aurora Sport comme caméra de vision nocturne recommandée pour la reconnaissance et la capture d’images dans l’obscurité, mais note que les outils d’imagerie thermique comme le Flir Scout TK offrent à ses éclaireurs d’autres avantages. L’imagerie thermique peut révéler quelles parties d’une installation sont actives, note le guide, étant donné que ces bâtiments fonctionneront avec du chauffage ou des ventilateurs, et montrer également à distance quels véhicules à l’extérieur d’un bâtiment ont leur moteur en marche ou ont récemment bougé, révélés par la chaleur. traces sur les freins d’une voiture ou d’un camion.