Ceci, ceci, ceci et ceci | En ligne uniquement | n+1

KROTOV: “Pourquoi ce musée est-il en feu ?” » demande une légende dans la troisième salle de l’enquête Ruscha du MoMA. “Entrez le numéro sur moma.org/audio ou sur l’application gratuite Bloomberg Connects.” Le musée d’art contemporain, apparemment un lieu où l’on peut passer du temps loin de son téléphone, est clairement en désaccord avec cette prémisse. Le musée d’art du comté de Los Angeles en feu a été peint entre 1965 et 1968, et à ce stade de l’exposition et de la carrière de l’artiste, il est impossible de ne pas se sentir perplexe devant un langage aliénant, impossible de ne pas être sauvé de l’aliénation par la perplexité de Ruscha. J’imagine des portions de texte mural transposées sur l’une de ses dernières peintures cyniques, des vues en couleur d’Ansel Adams recouvertes de fragments énigmatiques : POURQUOI CE MUSÉE EST-IL EN FEU ? APPLICATION BLOOMBERG CONNECTE. Mais avant le cynisme – ou plutôt avant que le cynisme et la légèreté ne se désynchronisent – ​​il y avait Le musée d’art du comté de Los Angeles en feu: précis, abstrait, évident, insaisissable. Un chef-d’œuvre.

« Interrogé plus tard sur cette provocation, Ruscha a répondu que « le feu est vraiment comme une déclaration ultérieure, comme une coda, comme dans une coda en musique » », nous informe le texte mural. Interrogé? Au moment où je suis arrivé Le musée d’art du comté de Los Angeles en feu Je lisais les citations de Ruscha avant d’étudier l’œuvre, sa mauvaise orientation joyeuse et même sa pure tromperie étant un antidote à l’hostilité sans humour du MoMA. Mal orienté, trompé ou autre, j’ai en fait oublié l’incendie. Je m’en souvenais à nouveau toutes les quelques secondes et je l’examinais, puis mon attention était de nouveau attirée sur l’entre-deux spectaculaire de l’œuvre : s’agit-il d’une peinture du musée, ou d’une maquette du musée, ou peut-être d’un rendu architectural ? La perspective rappelle l’un de ces panneaux surdimensionnés à l’extérieur d’un chantier de construction, promesse d’un bâtiment terminé et de l’avenir à venir, mais il y a trop de ciel à droite (la publicité laisse rarement de l’espace inaperçu), et l’arrière-plan est trop grand. troublant, et oh oui aussi il y a le feu. C’est une peinture sournoise et drôle : une critique institutionnelle adressée à l’establishment artistique de sa ville natale d’adoption et à leur nouveau jouet brillant. (Il y a quelque chose de magnifiquement provincial dans le nom du musée du « Comté », évoquant les chemins de terre et les cinémas, comme si le Louvre pouvait un jour s’appeler le Musée du Comté de Paris.) Mais c’est avant tout une image brutale et obsédante d’un monde artistique. complexe déconnecté de son environnement invisible, une métaphore brutale mais suggestive de l’ère de la rénovation urbaine et de l’émergence de ce que Mike Davis a appelé un jour « Fortress LA ». Une grande partie de l’Amérique était en feu dans les années 60. Pourquoi pas le musée ?

DE MONCHAUX: Le désir intense qui a donné naissance au Los Angeles County Museum of Art – une touche de classe quelque part dans l’étendue tentaculaire, quelque chose de scintillant et de monumental, un signe d’une société rassembleuse dans la scène troublante et horizontale de Los Angeles – est le même désir qui verrait ce bâtiment détruit et remplacé. LACMA a été conçu en 1963 par William Pereira, dont le prochain et dernier projet serait la Transamerica Pyramid de 1972 à San Francisco. La conception de Pereira pour LACMA – une composition solide de pavillons carrés avec de grands atriums aérés à l’intérieur, reliés par des passages et des plates-formes et piscines à plusieurs niveaux, le tout dans la mer habituelle de stationnement – avait l’ambiance d’un brutalisme intemporel de la fin du milieu du siècle. Mais ici, comme lors de la conception simultanée de l’ancien partenaire commercial de Pereira, John Luckman, pour la nouvelle Penn Station de New York, la simplicité sculpturale et la monumentalité de ce style en béton coulé ont été tempérées par une minutie scénique de détails, une application libérale de grilles en bronze en filigrane et d’ailettes délicates et des tribunaux d’eau qui caractériseraient un sous-style régional principalement californien et texan appelé avec sérieux, le nouveau formalisme. (Un avatar de ce style était Edward Durell Stone, premier co-concepteur en 1936 du bâtiment original du Musée d’Art Moderne de New York.) Peut-être que le côté théâtral du Nouveau Formalisme venait d’une touche de show business : Pereira avait été directeur artistique pendant Cecil B. de Mille et a même remporté un Oscar pour les effets spéciaux dans un western de John Wayne de 1942, Récoltez le vent sauvage.

L’incendie est survenu pour le LACMA, au sens figuré, au printemps et à l’été 2020, lorsque la destruction du complexe a été considérée comme l’un des travaux essentiels qui pouvaient se poursuivre pendant le confinement. David Geffen avait donné beaucoup d’argent pour quelque chose de nouveau. Le grand campus du LACMA, dont le sujet du tableau de Ruscha n’était que la moitié est, n’a toujours pas satisfait ses propriétaires et ses exploitants. Une proposition de conception non construite de Rem Koolhaas a presque démoli tout le campus en 2001, avant que le musée ne se contente d’une annexe Renzo Piano délicate et sombre. L’ouverture vers 2025 sera le pire bâtiment construit par l’un des plus grands designers du monde – le Suisse Peter Zumthor, autrefois fabricant de précieuses pendules à coucou – des chapelles en bois à flanc de colline et des spas alpins élégamment austères – qui ici a complètement dépassé Elvis avec un tentaculaire. plate-forme en béton ondulée, surélevée (inutilement sauf pour la vue depuis le café du musée) à environ trente pieds au-dessus du parking. Cette folie devient visiblement moins chère, perdant les finitions et les fonctionnalités à mesure que la construction du modèle 2013 s’éternise. Son élément de signature est un pont plongeant sur le boulevard Wilshire. Mais à Los Angeles, surtout vu la circulation en contrebas, cela se lit comme un autre viaduc. Une grande partie du budget a été consacrée à la modernisation des fondations sismiques de la plate-forme surélevée, qui autrement auraient menacé les fosses de goudron de La Brea, juste en face.

Le goudron – et tout ce qui est huileux et combustible dans le sol – est le point important. Le LACMA a ouvert ses portes fin mars 1965; Ruscha a déclaré que sa peinture était basée sur sa vue d’un vol en hélicoptère à cette époque. Détruire inutilement, après seulement cinquante-cinq ans, un bâtiment encore utile et durable, pour gaspiller son énergie intrinsèque et son empreinte carbone (une somme bien supérieure à toute marge accumulée d’efficacité énergétique opérationnelle à vie qui n’a pas encore été comptabilisée dans le bâtiment de remplacement de Zumthor), et le remplacer par autant de béton coulé, le matériau qui consomme le plus d’eau et de pétrole de tous : c’est la vanité la plus inutile qu’on puisse imaginer maintenant que nous récoltons tous le vent sauvage, maintenant que le monde tout entier est en feu, maintenant que nous vivons tous dans la coda.1

KROTOV: La disposition de la deuxième salle cruciale de l’exposition m’a permis de voir Gare Standard, Amarillo, Texas (ciel noir-bleu, projecteurs) bien avant que je voie Standard Station, Ten-Cent Western déchiré en deux (ciel bleu bleuet, pas de spots). Ce dernier était accroché au mur derrière Grande marque avec huit projecteurs (ciel bleu-noir, projecteurs et meilleur titre de la série) et donc impossible à apercevoir à travers une porte, impossible à imaginer avant de le rencontrer face à face. Cet ordre d’opérations a établi une hiérarchie des peintures de stations-service de Ruscha, une hiérarchie qui a commencé à s’inverser lentement alors que je regardais le ciel bleu bleuet, l’épaisseur et l’accrétion visible de la peinture dans As et Chef– réalisé juste un an ou deux plus tôt – ayant cédé la place, en 1964, à la sereine platitude de tout ce qui a suivi. J’ai pensé à l’une de mes séquences préférées dans la séquence préférée – riche Pointe Zabriskie, lorsque l’avion volé de Mark décolle enfin et que la caméra saute dans le ciel de Los Angeles, les autoroutes et les maisons se transforment en une abstraction de smog, dans une couleur à la fois plus grise, plus verte et plus brune que le bleu invariable de Ruscha, mais qui n’y est pas sans rapport. Comme pour le feu dans Le musée d’art du comté de Los Angeles en feu J’oubliais sans cesse le western à dix cents déchiré en deux en Standard Station, Ten-Cent Western déchiré en deux. Encore une fois, Ruscha m’offre une issue, même si elle est trompeuse : « Je voulais rassembler des choses différentes. Et ainsi [the magazine is] ce n’est peut-être pas différent d’un morceau de musique qui pourrait avoir une coda à la fin, ou de tout autre élément qui ne ressemble pas au reste de l’œuvre.

Le slogan du magazine en question, Western populaire, était « Complete Quick-Trigger Stories », qui pouvait s’appliquer aux photographies de Ruscha mais pas à ses peintures. Même ses peintures les plus stupides sont majestueuses et maussades, souvent à tort. Le caractère de la couvaison a évolué avec le temps. Si les peintures ultérieures sont—souvent mais pas toujours à leur détriment—plus explicites sur notre monde en feu, les œuvres des années 60 donnent la priorité au plaisir: les boucles décontractées des tuyaux de la pompe à essence, les rouges en bloc et confiants, les fluorescents nets, et la lumière et l’ombre sur la façade vitrée donnent peu d’indications sur les crises à venir.

Ruscha a-t-il représenté les bords de route américains des années 60, ou les a-t-il inventés ? Dans sa vision du monde, la peinture a plus en commun avec l’ère Roosevelt de Hopper. Gaz qu’avec la station Standard déprimée de Stephen Shore dans Beverly Boulevard et La Brea Avenue, Los Angeles, Californie, 21 juin 1975, quelques années après le début de la crise énergétique, prise à un moment où le goudron était incontestablement le sujet. Vers la fin des années 60, Ruscha photographiait une mer de trente-quatre parkings, mêlant perplexité, plaisir et effroi dans un rapport qui n’est pas sans rappeler celui d’Antonioni. (J’adorerais lire une transcription de la visite d’Antonioni à l’atelier de Ruscha. Peut-être que les deux hommes sont restés silencieux ?) Mais c’est un plaisir de se confronter, dans Standard Station, Ten-Cent Western déchiré en deuxune approche plus naïve de la rumeur, pour se prélasser dans le désir innocent ou du moins innocent-adjacent de Ruscha de rassembler des choses différentes.

