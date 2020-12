Le gardien vétéran Petr Cech est revenu au combat pour la première fois depuis mai 2019 après avoir été nommé dans l’équipe de développement de Chelsea pour le match de Premier League 2 de lundi contre Tottenham Hotspur au Kingsmeadow Stadium.

Cech, qui a joué pour Chelsea de 2004 à 2015 et a été nommé conseiller technique en juin 2019, s’est entraîné avec l’équipe senior cette saison et a été nommé gardien de but d’urgence dans son équipe de Premier League pour la campagne 2020-21.

Peter Cech a fait partie de l’équipe des moins de 23 ans de Chelsea lundi contre Tottenham. Clive Howes – Chelsea FC / Chelsea FC via Getty Images

Cech, qui a remporté 13 trophées majeurs, dont quatre titres de Premier League et la Ligue des champions à Chelsea, a été inclus en tant que remplaçant du côté de Frank Lampard pour se prémunir contre les inquiétudes au milieu de la pandémie COVID-19.

La légende tchèque a pris un départ difficile mais a montré ses compétences durables lors de la victoire 3-2 de lundi, un match qui a également vu Danny Drinkwater, 30 ans, et Alfie Devine, 16 ans des Spurs, montrer des cartons rouges pour bagarre. .

Le match de lundi a également vu Danny Drinkwater et l’adolescent Alfie Devine réservés pour une bagarre. Justin Setterfield / Getty Images

Cech, 38 ans, avait pris sa retraite en tant que joueur en mai 2019 après avoir joué pour Arsenal lors de leur défaite finale en Ligue Europa contre Chelsea. Il a également fait ses débuts professionnels au hockey sur glace en octobre, jouant comme gardien de but pour le Guildford Phoenix.

Chelsea est cinquième de la Premier League avec 22 points en 12 matchs et se rendra mardi à Wolverhampton Wanderers, 13e.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.