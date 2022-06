Cech rejoint la liste des départs de Chelsea

Londres (AFP) – Petr Cech est devenu le dernier membre de l’équipe de direction de Chelsea à quitter lundi le club suite à un changement de propriétaire.

Le président de longue date Bruce Buck et la réalisatrice Marina Granovskaia ont également quitté Stamford Bridge la semaine dernière à la suite d’une prise de contrôle du consortium américain Todd Boehly.

Cech, qui a remporté 13 distinctions majeures avec Chelsea au cours de sa carrière de gardien de but, est devenu le conseiller technique et de performance du club lorsqu’il a pris sa retraite en 2019.

“Ce fut un immense privilège de jouer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années”, a déclaré Cech dans un communiqué du club.

“Avec le club sous un nouveau propriétaire, je pense que c’est le bon moment pour moi de me retirer.

“Je suis heureux que le club soit désormais en excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain.”

Boehly a été installé en tant que nouveau président de Chelsea et repris en tant que directeur sportif par intérim.

“Petr est un membre important de la famille Chelsea”, a déclaré Boehly.

“Nous comprenons sa décision de se retirer et le remercions pour ses contributions en tant que conseiller et son engagement envers le club et envers notre communauté.”

Le départ de Cech place Boehly sous un examen encore plus minutieux pendant ce qui devrait être une fenêtre de transfert mouvementée pour les Blues.

Chelsea, qui a terminé troisième de la Premier League la saison dernière, a été lié à des mouvements pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt, Raheem Sterling de Manchester City et l’attaquant de Barcelone Ousmane Dembele.

La signature record du club, Romelu Lukaku, devrait rejoindre l’Inter Milan en prêt un an seulement après avoir fait un mouvement dans la direction opposée pour 98 millions de livres sterling (120 millions de dollars).