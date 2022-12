Cecelia Strachan identifiée comme victime dans un accident mortel le jour de Noël

Une femme qui a été tuée dans un accident le jour de Noël dans l’ouest d’Edmonton a été identifiée comme une femme de 22 ans qui était enthousiasmée par ce qui allait arriver dans la nouvelle année.



Cecelia Strachan a été renversée par un véhicule alors qu’elle traversait la 95e avenue à l’ouest de la 170e rue vers 22 h 30, a confirmé vendredi sa mère Beryl Strachan à CTV News Edmonton.



Selon la police, elle est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital.



Lorsqu’on lui a demandé comment elle décrivait sa fille, Strahcan a répondu: “Comment entasser 22 ans dans une phrase? Elle était dynamique.”



Cece, comme sa mère l’appelait, était également douée pour la musique : elle jouait de la guitare et aimait chanter et danser. Elle était aussi une artiste très talentueuse, que ce soit avec un crayon ou du maquillage, a déclaré Beryl Strachan.



“Elle pouvait faire n’importe quoi avec du maquillage sur le visage de quelqu’un. Peu importait ce qu’il voulait.”



Cece prévoyait d’emménager avec un ami et de trouver un emploi au cours de la nouvelle année. Elle voulait aussi aller à l’école de cosmétologie.



“Donc, nous regardions des brochures à ce sujet. Nous avons juste parlé de tout et de rien. De la vie en général et de la façon dont parfois c’était nul et parfois c’était bien”, a déclaré Strachan.



La police a réveillé la mère à la retraite vers 3 heures du matin lundi pour lui parler de l’accident mortel.



Strachan dit qu’elle a parlé à Cecelia environ une heure avant d’être tuée, alors que Cece quittait un souper de Noël.



On ne pense pas qu’elle se trouvait dans un passage pour piétons lorsqu’elle a été touchée.



Les enquêteurs ont déclaré que le conducteur coopérait et Strachan lui a souhaité la paix, car elle pense qu’il s’agissait d’un accident.



“Mes pensées et mes prières vont au chauffeur et à sa famille. Parce qu’il – Dieu merci – est resté et a téléphoné. Il est détruit par cela. Il le prend mal. Sa famille aussi, tout comme nous”, a déclaré Strachan.



La maman trouve sa propre paix dans les souvenirs. Petite fille, Cece aimait dire qu’elle allait épouser le chien de la famille, un géant métisse bernois nommé Sadie. Un jour, alors qu’elle avait environ cinq ans, Cece est sortie de sa chambre avec une robe – mais elle n’était pas la seule habillée.



“Le chien est sorti de sa chambre et elle avait pris un costume d’Halloween que nous avions d’une mariée et elle a habillé le putain de chien avec cette robe et elle l’avait avec un voile”, se souvient Strachan. “Cece a dit : ‘Aujourd’hui, c’est le jour de notre mariage. On va se marier, maman.’ Alors on y pense et on en rigole.”



Strachan a déclaré que sa fille avait grandi pour devenir une personne généreusement gentille et aimante – quelqu’un qui n’avait pas été dissuadé de partager librement son amour.



“Elle était très verbale dans son amour et sa sollicitude. Elle était aussi comme ça avec ses amis. Mais elle était naïve à certains égards, et parfois les gens en profitaient”, a déclaré Strachan.



“Elle portait son cœur sur sa manche. Elle a toujours essayé d’aider tout le monde.”



La famille est collecte de fonds pour couvrir les frais funéraires.