CEC Divertissement Mark Kupferman | Actualités des restaurants de la nation

CEC Entertainment, LLC., a annoncé aujourd’hui la nomination du vétéran du marketing Mark Kupferman au poste de directeur des connaissances et du marketing pour la marque phare de la société, Chuck E. Cheese, et ses marques de cuisine virtuelle, y compris Pasqually’s Pizza & Wings, ainsi que pour l’ensemble de l’entreprise. responsabilité de toutes les connaissances et recherches. Kupferman est un leader du marketing possédant une expertise dans le développement de marques, les médias numériques, l’innovation de menus et dans la direction d’équipes hautement performantes pour assurer une croissance transformationnelle tout au long de sa carrière.

“Je suis ravi que Mark rejoigne CEC Entertainment pour diriger la stratégie marketing de la plus grande marque de centres de divertissement familial au monde, Chuck E Cheese.” a déclaré David McKillips, président et chef de la direction de CEC Entertainment. “Son expertise éprouvée et son succès dans le secteur de la restauration et du divertissement familial complètent parfaitement la transformation de marque la plus agressive de l’histoire de la société.”

Kupferman dirigera toutes les fonctions marketing, l’innovation des menus, les communications, ainsi que les initiatives de marketing numérique et de parcours du consommateur de la marque. Il sera chargé de développer et d’exécuter des stratégies qui positionnent Chuck E. Cheese pour une croissance à long terme, tant au niveau national qu’international. De plus, il supervisera l’ensemble des connaissances et des responsabilités de recherche de l’entreprise.

“Chuck E. Cheese est une marque emblématique et je suis vraiment honoré d’avoir l’opportunité de rejoindre cette incroyable équipe et de diriger la marque pour la prochaine génération de fans”, a déclaré Mark Kupferman. “Le potentiel de la marque Chuck E. Cheese est illimité. J’ai hâte de travailler avec toute l’équipe de CEC Entertainment et la communauté des franchises pour construire et accélérer la dynamique de la marque dans les années à venir.”

Kupferman arrive chez Chuck E. Cheese avec plus de 25 ans d’expérience en stratégie marketing, médias, publicité et marque. Plus récemment, il était directeur commercial chez Ruth’s Chris Steak House et a travaillé auparavant en tant que vice-président principal de l’expérience client et consommateur chez Six Flags Entertainment, où il a construit le programme d’adhésion le plus réussi de l’industrie. Avant Six Flags, Mark a dirigé les équipes de recherche et d’analyse des parcs Universal Orlando et Paramount.

Kupferman sera basé au centre de support d’entreprise de CEC Entertainment à Irving, au Texas. Il est titulaire de diplômes supérieurs de l’Université de Yale et de l’Université de Wake Forest ; et a obtenu son baccalauréat de la Northeastern University. Lui et sa femme Elizabeth résident actuellement à Grapevine, Texas.

À propos de CEC Entertainment, LLC.

CEC Divertissement, LLC. est le leader reconnu à l’échelle nationale en matière de divertissement et de restauration familiale avec ses marques Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza et son concept de cuisine virtuelle, Pasqually’s Pizza & Wings. Chuck E. Cheese est l’endroit où un demi-million de joyeux anniversaires sont célébrés chaque année et où des souvenirs positifs et durables pour les familles sont créés grâce au plaisir, à la nourriture et au jeu. C’est l’endroit où un enfant peut être un enfant® avec un engagement à fournir un environnement amusant et sûr et à aider à protéger les familles grâce à des programmes de pointe tels que Kid Check®. Fervent défenseur de ses communautés locales, Chuck E. Cheese a fait don de plus de 20 millions de dollars aux écoles par le biais de ses programmes de collecte de fonds. Peter Piper Pizza propose des repas, des divertissements et des plats à emporter avec une ambiance de pizzeria de quartier et une culture « pizza fraîche, familles rendues heureuses ». Peter Piper Pizza est fier de proposer des plats de qualité et du plaisir qui reconnectent la famille et les amis. Créé en 2020, Pasqually’s Pizza & Wings offre une expérience culinaire distincte et personnalisée en dehors d’un environnement de restaurant qui amplifie la pizza et les ailes classiques et opère dans 400 emplacements fantômes dans tout le pays. La société et ses franchisés exploitent un système de près de 600 centres de loisirs Chuck E. Cheese et plus de 120 établissements Peter Piper Pizza, répartis dans 47 États et 19 pays et territoires étrangers. Pour plus d’informations, visitez chuckecheese.com, pasquallyspizza.com et peterpiperpizza.com.