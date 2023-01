Ce zoo du Canada vous permet de nommer les cafards d’après votre ex “écouteur”

La Toronto Zoo Wildlife Conservancy au Canada a donné aux amoureux au cœur brisé un moyen d’évacuer leur frustration en cette Saint-Valentin. Leur nouvelle campagne encourage les amoureux abandonnés à donner aux cafards le nom de leurs ex. Avec un don minimum de 25 $ (environ Rs 2000), le zoo vous permet de nommer un cafard, mais leur initiative ne se limite pas aux seuls ex. Les participants qui souhaitent s’inscrire à la campagne sont libres de penser à des noms au-delà des ex, cela peut être leur patron, un ex-ami, un parent ou toute personne qui les a “embêtés”.

C’est la première fois que le Toronto Zoo Wildlife Conservancy prend l’initiative d’organiser une telle campagne. La coordonnatrice de l’intendance et de l’engagement des donateurs du zoo, Kelsey Godel, a parlé de leur plan dans une interview avec CTV News Toronto qui a eu lieu le lundi 16 janvier. Ce faisant, Godel a également expliqué le processus en ligne pour rejoindre leur Saint-Valentin. initiative. Il faut visiter le site Web en ligne du zoo et sélectionner l’option “Dédicace de votre don”, suivie de l’option “En l’honneur de”. Le site Web invitera les utilisateurs à remplir un espace vide avec le nom de leur choix.

Les roses sont rouges; les violettes sont bleues… Y a-t-il quelqu’un dans votre vie qui vous embête ? Donnez-leur la chair de poule en nommant un cafard en leur honneur cette Saint-Valentin ❤️Pour plus d’informations ou pour nommer symboliquement un cafard : https://t.co/maFh8siDB5 🪳 pic.twitter.com/ZdB8EfUSjD – Conservation de la faune du zoo de Toronto (@TZWConservancy) 15 janvier 2023

Après avoir rempli toutes les options requises, les donateurs peuvent envoyer une carte par e-mail à la personne mentionnée ou même imprimer un certificat numérique pour les remettre en personne. Notamment, le Toronto Zee s’est inspiré des collectes de fonds précédentes organisées par le zoo de San Antonio intitulées «Cry Me A Cockroach» et «Name A Roach For Your Valentine» du zoo du Bronx. “Nous voulions offrir quelque chose aux gens qui pourraient chercher à marquer le [Valentine’s Day] l’occasion différemment », a déclaré Godel.

Elle a également expliqué que le zoo de Toronto respecte toutes les créatures, qu’elles soient grandes ou petites. Soulignant le rôle essentiel que les cafards jouent dans l’écologie, elle a ajouté qu’ils aident à décomposer la litière forestière et les déchets animaux. En plus de cela, ils équilibrent également le cycle alimentaire en devenant de la nourriture pour d’autres animaux et insectes.

Apparemment, le zoo a décidé de ne pas partager les surnoms de tous les cafards, cependant, ils partageront les noms les plus populaires de la liste. “Nous avons eu plusieurs Kyles et plusieurs Jeffs”, a conclu Godel.

Voudriez-vous essayer de donner le nom de quelqu’un à un cafard ?

