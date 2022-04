Ce zoo d’Abu Dhabi propose une expérience culinaire spéciale Ramadan avec les Lions

Alors que le mois sacré du Ramadan est observé par les adeptes de l’islam dans le monde entier, de nombreuses vidéos d’iftar circulent sur les réseaux sociaux. Des repas de l’iftar aux tenues qui pourraient être portées pour l’occasion, il existe de nombreuses versions créatives de la tradition. Cependant, le Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi a proposé une approche créative de l’iftar et du suhoor et cela implique des lions.

Selon un récent post Instagram partagé par le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, les visiteurs et les résidents d’Abu Dhabi peuvent choisir parmi une variété d’options passionnantes, comme dîner avec des lions, suhoor sur la plage de Saadiyat et même glamper sous un ciel nocturne plein d’étoiles sur fond de Jabel Hafit. La vidéo accompagnant le message montrait comment les gens ont assisté à un somptueux iftar au zoo d’Al Ain. Un autre plan de la vidéo montre comment certaines personnes ont apprécié leur repas après le coucher du soleil au zoo d’Emirates Park au milieu des éléphants et des girafes.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, on peut dîner avec des lions au zoo d’Al Ain pour une expérience iftar « unique et mémorable ». Les services de l’iftar fonctionnent tous les jours de 17h30 à 20h00, heure locale, et ceux qui choisissent d’assister à l’événement peuvent également participer à une excursion au coucher du soleil organisée par Al Ain Safari. L’expérience s’adresse à des groupes de quatre à 12 personnes, âgées de 12 ans et plus.

En plus de dîner avec les lions, Abu Dhabi propose des services d’iftar au zoo Emirates Park à Al Bahia. On peut choisir de dîner au milieu des éléphants ou des girafes. Le communiqué de presse mentionne également que l’iftar spécial avec des girafes est ouvert aux groupes de cinq personnes maximum et dure environ deux heures. La réservation d’iftar au zoo d’Emirates Park comprend une entrée gratuite pour une journée complète au zoo, ainsi qu’un guide touristique environnemental gratuit et une expérience de percussions africaines.

Pour ceux qui aiment admirer l’art et la culture, le Fouquet’s Abu Dhabi and Art Lounge, le Louvre Abu Dhabi et l’île de Saadiyat sont quelques-uns des lieux qui ont été ouverts par le gouvernement du pays du Moyen-Orient pour l’iftar et le suhoor. Le premier musée universel du pays arabe propose des services d’iftar au dôme emblématique de Jean Nouvel. Les clients pourront profiter d’un iftar gastronomique émirati-français à trois plats au Fouquet’s, ou se livrer à des collations légères sur le toit de l’Art Lounge, tous deux au Louvre Abu Dhabi, sur l’île de Saadiyat.

