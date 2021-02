Ce YouTuber montre comment un dé sphérique fonctionne dans une vidéo expérimentale unique, regardez

Si vous avez grandi en jouant à des jeux de société comme Monopoly ou Ludo, vous devez être familier avec l’objet central contrôlant l’ensemble du jeu – un dé ou des dés. L’objet carré reconnaissable à six côtés a décidé de votre destin en avançant. Mais que se passe-t-il si quelqu’un vous dit qu’un dé n’a pas besoin d’être carré tout le temps? Non, pas de dés biaisés qui sont assez populaires dans certains cercles, mais quelque chose qui n’était pas du tout un polyèdre régulier. Une sphère peut-elle être un bon dé?

La chaîne YouTube basée sur la science, The Action Lab, a récemment décidé de déterminer si une forme sphérique pouvait un jour fonctionner comme un dé juste. Pour commencer, un dé juste est défini lorsque les chances de voir l’un des six côtés face visible sont également probables à chaque jet. Les exemples de dés justes incluent le carré / cube omniprésent utilisé partout, des jeux de société aux casinos. Un autre dé juste est le dés asymétrique en forme de trapèze trigonale asymétrique qui est légèrement étrange à regarder mais qui reste un dé légalement juste.

L’hôte prend ensuite une balle de ping-pong. Il le marque de 1 à 6 sur des sites équidistants à travers la balle. Cependant, quand il le fait rouler, la balle tombe sur la table comme prévu. Il tente ensuite de faire rouler la balle sur une surface avec plus de friction. Cette fois, la balle s’arrête mais sans numéro particulier.

«C’est parce que sur une sphère parfaite, le nombre de points d’équilibre est infini, rendant les chances d’atterrir sur un nombre presque nulles», révèle l’hôte.

Il dit que cela peut être transformé en dés justes par des mesures intelligentes. Si nous prenons des lignes à l’intérieur et leur faisons avoir un coin qui se rapporte à ces six nombres afin qu’il puisse agir comme un octaèdre. L’octaèdre a huit faces et six sommets. En ajoutant une cavité interne, en forme d’octaèdre à l’intérieur de la sphère, on peut fabriquer une matrice sphérique. Cela créerait 6 poches ou côtés différents à l’intérieur de la sphère. S’il y a une forme de poids, comme une petite boule de métal, elle atterrira dans l’une des poches lorsque les dés seront lancés, et l’un des nombres sera face vers le haut.Maintenant, le dé sphérique est juste.

Fait intéressant, les trois formes présentées dans la vidéo sont des «bons dés», mais elles ne sont pas également équitables. Ceux-ci peuvent être manipulés pour ne pas être «équitables». Comme beaucoup de gens peuvent s’entraîner (et les scientifiques ont formé des robots) à toujours atterrir sur la tête lorsqu’ils lancent une pièce, ainsi, en fonction de la symétrie des dés, on peut manipuler le lancer de chacun de ces dés.