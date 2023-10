Ce vol d’Amazon de 10 $ est l’astuce pour garder votre voiture propre

Je sais que ce n’est pas une excuse, mais je suis une personne occupée, et c’est ce que je reprocherai au fait que l’intérieur de ma voiture soit en désordre – au lieu d’assumer la responsabilité de ma paresse occasionnelle.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Ce n’est pas très sale, mais vous n’auriez pas de mal à trouver quelques emballages vides éparpillés, un café inachevé dans mon porte-gobelet et des bouteilles d’eau à moitié vides qui roulent sur le sol. Je me précipite toujours, et même si j’ai l’habitude de prévoir de récupérer tous les déchets et de les jeter dans n’importe quelle poubelle à proximité que je peux trouver, ce n’est pas le cas.

J’ai donc décidé d’emporter une poubelle avec moi.

La canette Poubelle de voiture Hotor est un sac de rangement imperméable et pliable de 2 gallons – disponible dès maintenant pour seulement 10 $ – qui peut être attaché à l’arrière de votre appui-tête ou placé entre vos sièges.

Amazone La poubelle Hotor coûte généralement 18 $, mais est actuellement en vente au prix de 10 $. Et sera encore moins cher sur Amazon Prime Day.

Au sommet de la poubelle se trouve une ouverture dans laquelle vous pouvez facilement jeter les déchets. L’ouverture est en caoutchouc, donc si votre poubelle est mouillée ou sale, vous pouvez la nettoyer facilement.

Vous pouvez également ouvrir le haut de la poubelle pour faciliter le placement d’objets plus volumineux dans le sac, comme des bouteilles d’eau et des petites boîtes. L’intérieur est doublé d’un matériau imperméable et étanche, vous n’avez donc pas à vous soucier des déversements.

Mais ce que je préfère dans la poubelle de voiture, c’est que ce n’est pas seulement une poubelle. Elle peut également servir de petite glacière, donc si vous prévoyez un voyage à la plage ou au parc et que vous n’avez pas de glacière pleine grandeur avec vous, vous pouvez vider la poubelle (pas dans votre voiture). jetez de la glace et gardez vos boissons au frais.

La poubelle de voiture Hotor sert également de petite glacière. Amazone

La poubelle dispose également de poches en filet, dans lesquelles vous pouvez placer des collations, des mouchoirs, des jouets et tout autre petit bibelot qui traîne dans votre voiture.

Il n’a vraiment jamais été aussi simple de nettoyer votre voiture.