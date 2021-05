«Ce virus ne disparaît pas»

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel assiste au sommet Forbes Healthcare 2019 au Jazz at Lincoln Center le 05 décembre 2019 à New York.

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré jeudi que la société s’attend à ce que davantage de variantes de Covid-19 émergent dans les mois à venir alors que l’hémisphère sud entre dans ses saisons d’automne et d’hiver.

Bancel, s’adressant aux investisseurs lors d’un appel aux résultats du premier trimestre, a déclaré que les gens devront probablement recevoir des injections de rappel de son vaccin à deux doses Covid-19 alors que le virus continue de circuler dans le monde.

« De nouvelles variantes de préoccupation continuent d’émerger dans le monde. Et nous pensons qu’au cours des six prochains mois, alors que l’hémisphère sud entre en automne et en hiver, nous pourrions voir émerger d’autres variantes de préoccupation », a déclaré Bancel. L’hémisphère sud comprend l’Afrique, l’Australie, la plupart de l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Asie. « Nous pensons que des injections de rappel seront nécessaires car nous pensons que le virus ne disparaîtra pas. »