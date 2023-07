Ce village italien presque vide attire les gens avec le street art

S’il y a une chose qui ne manque pas en Italie, c’est l’immobilier abordable.

Des milliers de villes et de villages incroyablement pittoresques – dans les montagnes, les collines et le bord de mer – sont à moitié vides, car la baisse du taux de natalité et la crise économique prolongée du pays ont conduit à un exode de personnes des zones non urbaines et de jeunes de l’Italie elle-même .

Les tentatives créatives pour attirer les gens ne manquent pas non plus : des maisons à un euro et l’exonération de certaines taxes pour les acheteurs étrangers, aux offres d’un revenu mensuel de base pendant un an ou deux pour ceux qui ouvrent de petites entreprises.

Ces actes désespérés de séduction pour les étrangers et les habitants du Nord urbains – n’importe qui ! – pour acheter et rénover des maisons délabrées dans des villes presque abandonnées ont été, pour de nombreuses communautés, le dernier soupir d’espoir dans une glissade constante vers le statut de ville fantôme.

Mais toutes les villes et villages italiens peu peuplés ne proposent pas des incitations financières pour attirer de nouveaux habitants.

Civitacampomarano, une petite ville de la région sud de Molise, située à trois heures de route au sud-est de Rome, puise plutôt dans l’art, avec des racines urbaines provocantes pour insuffler une nouvelle vie à ses structures en pierre séculaires.

Ylenia Carelli, résidente de Civitacampomarano, a envoyé un e-mail à la célèbre artiste de rue Alice Pasquini sur un coup de tête, ce qui a conduit au festival d’art de rue de la ville. (Megan Williams/CBC)

« Avant l’arrivée du street art ici, ce n’était qu’une des milliers de villes semi-vides à travers l’Italie », a déclaré Ylenia Carelli, 46 ans, l’une des principales organisatrices du festival de peintures murales de Civitacampomarano, appelé CVTÀ Street Fest.

« L’art a été le facteur déterminant dans la revitalisation de cette ville. »

La section la plus ancienne de la ville est un coin étroit de structures en pierre pour la plupart en ruine, coupées en deux dans le sens de la longueur par deux ruelles. Il se dresse au sommet d’un précipice vertigineux entouré d’une jupe veloutée de végétation luxuriante.

La population actuelle de Civitacampomarano est de 300, contre un pic de 3 000 dans les années 1970. La décimation reflète celle de sa région environnante : Molise est la deuxième plus petite région d’Italie, avec moins de 300 000 habitants – avec si peu d’habitants que les Italiens l’appellent en plaisantant « Nolise ».

« Toutes ces maisons étaient pleines », a déclaré Carelli, se référant à son enfance dans les années 70. « Lorsque vous avez marché dans cette ruelle, toutes les portes étaient ouvertes, avec des gens qui allaient et venaient. Maintenant, les portes sont fermées ou manquantes. »

Une peinture murale à Civitacampomarano qui dit « Molise n’existe pas », changée par des artistes de rue en « Molise résiste ». (Megan Williams/CBC)

L’émigration d’après-guerre de la ville – certains habitants partant pour l’Amérique du Sud et du Nord – s’est accélérée dans les années 1980, lorsque les habitants ont déménagé vers le nord de l’Italie ou la côte adriatique voisine pour des emplois d’usine et la vie drainée de la ville.

Carelli, l’un des rares à rester, a lutté pendant des années pour mettre l’annuel sagraou fête de village.

Puis en 2015, alors qu’elle regardait la télévision un soir, elle a attrapé le profil d’une artiste romaine nommée Alice Pasquini, dont les représentations subtilement énervantes de femmes distantes et indépendantes ont parlé à Carelli. Sur un coup de tête, elle a envoyé un e-mail à l’artiste, lui demandant si elle envisagerait de venir à Civitacampomarano pour peindre.

« J’étais à New York en train de peindre une peinture murale lorsque j’ai reçu l’e-mail », a déclaré Alice Pasquini, une artiste contextuelle autoproclamée, avec des peintures murales dans le monde entier. « Il disait: » J’ai un rêve, je sais que tu ne répondras jamais, je t’ai vu à la télévision, j’aimerais que tu peignes un mur ici. « »

Mais Pasquini a répondu.

L’artiste italienne Alice Pasquini, de Rome, s’affiche dans les rues de Civitacampomarano (Kal Weber/CBC)

Par une étrange coïncidence, son grand-père avait été le médecin de la ville, surnommé avec révérence Don Ciccio. Elle avait passé les étés de son enfance dans la région et connaissait bien Civita, comme les habitants appellent la ville.

Pasquini a continué non seulement à peindre des peintures murales à Civita, mais aussi à aider Carelli et sa compatriote Barbara Manuele à lancer un festival d’art de rue, que Pasquini dirige désormais.

« Je me demande : ‘Comment faire un festival sans restaurant, sans B&B, sans rien ?' », a-t-elle déclaré à propos de l’initiative. « Mais ensuite je dis: » Nous avons des gens! « »

Un large réseau d’amis artistes, qui viennent camper dans les maisons abandonnées, dont celles de ses grands-parents, et la rejoignent pour peindre les murs du village.

L’une des peintures d’Alice Pasquini est visible sur un mur d’un immeuble à Civitacampomarano, en Italie. (Megan Williams/CBC)

Sept ans plus tard, Civitacampomarano est un musée à ciel ouvert où, à chaque coin de rue, une œuvre d’art qui surprend, dérange et ravit. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour voir l’art – la plupart lors d’un week-end de festival en juin. Ils évoluent dans les ruelles de pierre et sous les anciennes arcades dans une sorte de chasse au trésor street-art.

Et dans le cadre du festival, les meilleurs artistes de rue du monde viennent désormais peindre ici. Cette année, cela comprenait l’artiste britannique Helen Bur, l’artiste sud-africaine Ellena Lourens, l’artiste américain Dan Witz et l’artiste pakistanais-allemand Jasmin Siddiqui.

Siddiqui, qui s’appelle Hera, la moitié du duo d’artistes Herakut, a recouvert un mur de pierre imposant d’une fille-chat sauvage et décousue – un hommage aux yeux de chat éclairés par les phares de sa voiture à son arrivée.

« Cette rangée de chats dans la rue était le premier signe de vie, alors je me suis dit : ‘OK, ils gouvernent. Ils gouvernent cet endroit !' », a-t-elle déclaré.

Jasmin Siddiqui, qui s’appelle Hera, fait partie du duo d’artistes Herakut. (Megan Williams/CBC)

L’artiste de 42 ans, originaire de Francfort, a peint plus de 20 commandes dans le monde entier, des quartiers urbains prospères de Berlin et de New York aux camps de réfugiés.

« Pendant que je peignais, cette fille est venue et voulait vraiment me parler, et a sorti tout l’anglais qu’elle connaissait », a-t-elle dit, parlant de l’importance de connaître l’endroit à travers ses habitants. « Je lui ai demandé de quoi d’autre elle pensait que le chat avait besoin et elle a dit : « C’est tellement évident, le chat a besoin de lait ! » »

Hera a ensuite ajouté la bouteille de lait, un trophée pour une ville qui a résisté malgré tout.

Une peinture murale de femme-chat d’Héra est exposée à Civitacampomarano, en Italie. (Megan Williams/CBC)

« Ce festival a été une expérience profonde », a déclaré l’artiste new-yorkais Dan Witz, un vétéran chevronné des festivals d’art de rue. « Il ne s’agit pas de promouvoir l’immobilier, mais d’aimer un lieu. »

Cette année, il a peint une grande fresque dans la ville haute appelée Paix dehorssur le deuil, et 10 images plus petites d’enfants regardant derrière des grilles.

L’artiste de rue new-yorkais Dan Witz dit que peindre à Civitacampomarano, en Italie, a été une expérience profonde pour lui en tant qu’artiste. (Megan Williams/CBC)

Ils font partie de son Est-ce sûr? série, initialement commandée par Amnesty International pour les personnes emprisonnées sans habeas corpus droits. Pendant la présidence Trump, lorsque l’administration américaine a commencé à séparer les enfants migrants de leurs parents et à les mettre dans des cages, elle a évolué pour inclure les enfants.

Beaucoup sont presque camouflés dans les portes, ce qui les rend faciles à manquer.

« Vous en verrez un ou deux, mais sachant qu’il y en a 10, vous garderez les yeux ouverts, c’est un message que j’aime faire passer », a-t-il déclaré. « Gardez les yeux ouverts et vous ne saurez jamais ce que vous verrez. »

Une peinture de la série du street artiste new-yorkais Dan Witz, Is It Safe?, à Civitacampomarano, en Italie. (Megan Williams/CBC)

Outre les milliers de personnes qui visitent maintenant Civitacampomarano, une trentaine de nouveaux résidents étrangers habitent désormais la ville, du moins pendant une partie de l’année.

Parmi eux se trouvent plusieurs Canadiens, dont Victoria Muzychuk, 57 ans, qui travaille comme recruteuse pour la Saskatchewan Polytechnic à Regina et prévoit déménager à Civita à temps plein dans quelques années, où elle enseignera l’anglais langue seconde à distance, ainsi que sa langue maternelle, l’ukrainien.

Ancienne voyageuse du monde, Muzychuk a acheté sa maison pour 40 000 $, frais de notaire et frais immobiliers compris, pendant les fermetures COVID de 2020, après l’avoir vue annoncée en ligne.

« J’ai découvert l’art en regardant des photos du village », a-t-elle déclaré. « Puis, quand je suis venu pour la première fois, les habitants m’ont fait visiter et m’ont expliqué chaque peinture murale. Cet art n’est pas seulement là pour ajouter de la couleur, chaque peinture murale a une histoire derrière elle. C’est significatif. »

Une peinture murale en cours de l’artiste britannique Helen Bur est exposée sur un mur à Civitacampomarano, en Italie. (Megan Williams/CBC)

Depuis lors, elle s’est portée volontaire dans le stand touristique pour aider les visiteurs anglophones, affirmant qu’il est important pour elle d’être une partie active de la communauté et de s’intégrer non seulement avec d’autres expatriés, mais aussi avec les Italiens locaux.

« Ils me rappellent les gens de la Saskatchewan », dit-elle. « Ils travaillent dur et sont très, très serviables. »

L’art de la rue peut être trouvé caché dans les ruelles, les arches et les portes de Civitacampomarano, en Italie. (Megan Williams/CBC)

La thérapeute américaine Jody Olmstead, qui travaille à distance depuis une petite maison en pierre avec une vue imprenable sur la vallée, dit que c’est aussi le street art qui l’a attirée à Civita et les gens qui l’ont convaincue de rester.

« Je me sens très inspirée par cette ville », a-t-elle dit à la fois de ses habitants et de l’art. « Les gens sont très connectés. Et la nourriture et les boissons. Chaque aspect est une question de connexion. »

Maria Lucia Di Paolo, une avocate qui travaille à Florence, mais qui rentre chez elle à Civita les week-ends et les jours fériés, dit qu’elle et ses concitoyens sont tout aussi reconnaissants pour les nouveaux arrivants.

« Pendant des années, les seuls événements communautaires ici ont été les funérailles. Jamais un mariage, jamais une naissance », a déclaré Di Paolo. « Maintenant, il y a une nouvelle vie et de la joie. »