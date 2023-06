Ce village italien lié à Arnold Schwarzenegger offre 1 euro de loyer aux nomades numériques

« Êtes-vous intéressé à travailler à distance depuis la belle Sardaigne pour seulement 1 € ? » lit un message sur un site Web d’une seule page visant à inciter les étrangers à s’installer temporairement dans un petit village d’Italie.

Située au cœur de la Sardaigne, la deuxième plus grande île de la Méditerranée, Ollolai appartient à l’une des cinq régions du monde appelées « zones bleues » – elles comptent une forte proportion de personnes âgées de plus de 100 ans.

Mais la population de la ville vieillit et décline. Au cours des 40 dernières années, sa population officielle est passée de 2 013 à 1 174 en raison de la migration vers les grandes villes et de la baisse des taux de natalité.

Pour un loyer de seulement 1 € (1,60 $) par mois, le conseil local promet à 10 nouveaux arrivants sélectionnés « une proximité avec une nature intacte, une cuisine délicieuse et les incroyables plages à proximité ». Le village est également fier de sa vannerie traditionnelle, de sa fabrication de fromage de brebis et de l’ancien style de lutte sarde.

Ce n’est pas la première fois que le conseil local tente d’attirer des étrangers dans le cadre d’une campagne plus large en Italie pour repeupler les petites villes et villages en proposant des biens bon marché.

Il y a quelques années, Ollolai a fait la une des journaux internationaux lorsqu’il a commencé à vendre des maisons abandonnées pour 1 € à condition que leurs nouveaux propriétaires les rénovent. L’offre est devenue si virale que la chaîne de télévision néerlandaise RTL a réalisé une émission de téléréalité à Ollolai en suivant cinq couples alors qu’ils s’installaient dans le village et rénovaient leurs maisons assignées. Les gagnants ont reçu 20 000 € (32 000 $) et auraient transformé leur propriété en un B&B pour touristes.

À ce jour, la commune a vendu 13 maisons, et trois – en mauvais état – sont toujours en vente.

Le village d’Ollolai est situé à flanc de montagne dans la région de la Barbagia, au cœur de la Sardaigne. Crédit: Commune d’Ollolai Désormais, les élus locaux espèrent profiter de la montée en puissance du travail à distance.

En mars 2022, le gouvernement italien a adopté une loi sur le nouveau « visa de nomade numérique » pour les travailleurs distants hautement qualifiés de l’extérieur de l’Union européenne. Mais il n’a pas encore été présenté. Les résidents non européens peuvent toujours obtenir un visa temporaire pour travailler à distance depuis l’Italie.

« Revitaliser le pays, améliorer la vie des habitants et freiner le dépeuplement, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré le maire d’Ollolai, Francesco Columbu, dans un communiqué.

En échange d’un hébergement pratiquement gratuit, les participants sont invités à apporter leurs connaissances et leurs idées à la communauté locale par le biais de présentations, de cours ou de projets.

Veronica Matta est anthropologue et présidente de l’association Sa Mata qui accompagne la mairie dans le projet. Elle appelle cela une expérience sociale intéressante.

« Il ne s’agit pas seulement d’une opportunité de venir et de rester ici, mais aussi de la manière dont les nouveaux arrivants vont interagir avec le reste du village et comment leur présence va changer le village », a-t-elle déclaré à SBS Dateline.

Connexion musculation

L’application est ouverte à toutes les nationalités mais le conseil local donne la préférence aux Américains en raison de son « lien spécial avec les États-Unis » à travers le célèbre carrossier Franco Columbu (aucun lien avec le maire).

Né à Ollolai, Columbu était un berger devenu boxeur qui a fini par devenir célèbre en tant que culturiste. Il a remporté les titres de culturisme les plus prestigieux, dont Mr Universe et deux Mr Olympias.

Arnold Schwarzenegger et Franco Columbu sur le tournage de Conan le barbare en 1982. Crédit: Instagram @schwarzenegger En 1965, Columbu rencontre le futur acteur hollywoodien et gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger lors d’un concours de musculation. Les deux sont devenus des amis proches. Columbu est apparu dans des films mettant en vedette Schwarzenegger tels que Terminator et Conan le barbare. En l’honneur de leur amitié de longue date, la star de cinéma d’action a été nommée citoyenne d’honneur d’Ollolai en 2016.

Bien que Columbu se soit installé aux États-Unis et soit devenu plus tard citoyen, il a maintenu des liens étroits avec son village natal et le visitait chaque année. Il a produit trois films tournés dans sa Sardaigne natale.