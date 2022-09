Ce village du Maharashtra poursuit sa cure de désintoxication numérique pendant 1,5 heure par jour

À une époque où tout et tout le monde passe au numérique, nous ne regardons que rarement les écrans de nos téléphones. Un smartphone peut essentiellement faire presque tout le travail qu’un ordinateur portable fait. Imaginez si nous vous disions d’éteindre vos téléphones pendant une heure ou deux chaque jour. Seriez-vous partant ? La plupart des gens diraient probablement non à cette idée. Cependant, un village du Maharashtra a adopté l’idée unique de rester à l’écart de ses téléphones portables, téléviseurs et autres gadgets pendant une heure et demie.

Le concept de désintoxication numérique a gagné en popularité ces derniers temps. L’idée est de s’offrir une pause dans le monde numérique afin de vivre une véritable interaction humaine et de s’assurer de ne pas perdre le contact avec la réalité. Selon PTI, un village du district de Sangli dans le Maharashtra a montré qu’il existe un moyen de passer en mode détox numérique tous les jours. Une sirène se déclenche d’un temple à Mohityanche Vadgaon à 19 heures tous les soirs et les gens gardent tous leurs appareils électroniques de côté pendant 1h30.

Top showsha vidéo

Sarpanch Vijay Mohite avait eu cette idée et maintenant le village suit régulièrement la règle. Lors d’une conversation avec PTI, Vijay a révélé que l’idée était venue à cause des blocages induits par le covid. Les cours en ligne et le fait de ne pas pouvoir jouer dehors avaient rendu les enfants accros aux écrans, tout comme nous les adultes. “Lorsque les cours physiques ont repris, les enseignants ont réalisé que les enfants étaient devenus paresseux, ne voulaient plus lire ni écrire et étaient principalement absorbés par leurs téléphones portables avant et après les heures de classe. Il n’y avait pas de salles d’étude séparées dans les maisons des villageois. J’ai donc avancé l’idée d’une cure de désintoxication numérique », a-t-il déclaré.

Le jour de l’Indépendance, un gram sabha a été organisé et l’idée a été proposée aux villageois. Suite à cela, une prise de conscience a été créée et les villageois ont accepté. Actuellement, la règle de désintoxication numérique de 19h à 20h30 permet aux gens de se concentrer sur la lecture, l’écriture, les études et les conversations.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici