Ce village du Karnataka a des enfants avec les noms les plus insolites et les plus bizarres

Nommer votre enfant peut être une tâche difficile. Vous pouvez facilement choisir la lettre de départ, mais choisir un nom qui leur convient à mesure qu’ils grandissent et qui sonne bien peut souvent être éprouvant. Mais ce ne serait pas un problème si vous venez de Bhadrapur. Ce village du Karnataka compte des habitants aux noms les plus insolites mais les plus renommés comme Coffee, Google, British, Amitabh, Anil Kapoor, High Court et English.

Le village est situé au nord du Karnataka, et les gens qui y vivent appartiennent à la communauté tribale Hakki Pikki. Le rituel bizarre consistant à nommer les enfants avec les choses les plus inhabituelles et les plus célèbres a commencé il y a un peu plus de 15 ans. La tribu vivait à l’origine dans une forêt et le rituel de dénomination unique a commencé après leur dérive vers les localités urbaines.

La communauté tribale nomme ses enfants d’après les objets urbains ou les personnes qu’ils trouvent autour d’eux. Le nom peut être un moteur de recherche, un café ou le nom d’une célébrité et les résultats sont toujours fascinants. Les enfants s’appellent Mysore Pak, Shahrukh, Anil Kapoor, Google et même la Cour suprême. D’autres s’appellent America et One by Two.

La raison derrière ces noms est qu’ils le trouvent répandu dans la communauté, plutôt que comme illogique. Chaque nom a une histoire derrière lui. Par exemple, les parents de Mysore Pak ont ​​trouvé la douceur fascinante, et c’est pourquoi ils ont décidé de porter ce nom.

Regardez bien et vous pourriez trouver un Ranbir de 10 ans qui court quelque part. Bus Train, Dollar, Elizabeth – ce sont tous des noms d’enfants là-bas et ils ne le prennent pas comme une blague comme le feraient les étrangers.

La communauté Hakki Pikki peut parler un mélange de près de 14 dialectes. Le système de dot dans le village est à l’inverse de ce qui est habituellement suivi par la société indienne à l’extérieur. Les hommes y donnent la dot aux femmes. Les gens ici sont dans les affaires et voyagent souvent. Plus de 100 d’entre eux ont un passeport qu’ils utilisent régulièrement. Leurs principales destinations sont le Népal, le Tibet et la Chine.

La tribu a une histoire riche et était associée au roi Rajput Rana Pratap. Auparavant, ils donnaient à leurs enfants le nom de la rivière ou de la montagne qu’ils vénéraient, mais leurs pratiques ont évolué au fil du temps, compte tenu des troubles politiques et des changements de régimes qui les ont amenés à déplacer des localités et à se disperser.

