Ce village des chutes du Nagaland en Inde et au Myanmar ; Savoir plus

L’Inde est un pays aux cultures diverses et est une plaque tournante de diverses coutumes et croyances traditionnelles. Beaucoup d’entre nous, vivant dans les régions urbaines du pays, restent souvent inconscients de nombreuses variations culturelles moins connues dans les zones rurales du pays. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un lieu, non seulement connu pour sa culture mais aussi à cause de ses anomalies géographiques. Et devine quoi? Le chef de ce lieu a, non pas une, deux ou trois, mais 60 femmes.

L’homme est le roi de la tribu Konyak, résidant à l’intérieur de l’état du Nagaland. Le village Longwa du Nagaland, où le roi réside avec ses 60 épouses, est déchiré entre deux pays. Le village se trouve à la frontière de l’Inde et du Myanmar et donc géographiquement, est partagé par les deux pays. Selon un rapport d’Outlook India, le roi s’appelle Angh, qui a 60 épouses. Outre son village, il est également le roi de 100 villages du Myanmar, du Nagaland et de l’Arunachal Pradesh.

Un fait très intéressant est que la frontière séparant l’Inde et le Myanmar passerait à travers la résidence d’Angh. En raison de la géographie impliquée, les résidents de ce village ont la double nationalité dans les deux pays et sont autorisés à se déplacer librement à travers la frontière sans avoir besoin de documents de voyage.

La tribu Konyak a, ces derniers temps, adapté la modernité dans une certaine mesure après avoir adopté le christianisme dans les années 1960. Cependant, avant cela, ils étaient connus pour leur barbarie et étaient appelés “chasseurs de têtes” en raison de la coutume barbare d’attaquer les villages voisins et de décapiter les guerriers adverses. Les têtes décapitées étaient prises comme trophées et considérées comme un symbole de pouvoir et de prestige.

