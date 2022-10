Ce village de Telangana est sans litige sans plainte de police enregistrée depuis 40 ans

À une époque où les postes de police ont été étouffés par un grand nombre de plaintes allant de petits problèmes à des crimes majeurs, un village isolé de Telangana surprend tout le monde car il n’y a même pas une seule plainte enregistrée dans un poste de police voisin par les villageois pour les quatre dernières décennies.

Ryagatlapally est un village avec une population de 930 et 180 familles à Bhiknur Mandal du district de Kamareddy à Telangana. Kamareddy Magistrat judiciaire spécial de première classe et président de l’Autorité des services juridiques de district, le juge Sridevi a déclaré le village un «village sans litige» et a délivré un certificat à cet égard à l’occasion récente du Jour de l’Indépendance. Le certificat a été remis aux représentants du comité administratif du village.

Le mérite en revient aux villageois qui règlent les différends en s’adressant aux chefs de village depuis 40 ans. Selon le surintendant de la police de Kamareddy, Srinivas, il n’y a aucune trace de violence domestique et aucune dispute entre les villageois selon les dossiers. Il a exprimé son bonheur de trouver un tel village sans aucun litige jusqu’à présent.

Selon les chefs de village, comme il existe un risque d’affrontements et de disputes entre les villageois en raison de la consommation d’alcool, le magasin de ceintures qui fait des affaires depuis 12 ans a été fermé récemment. Il a également été décidé que si quelqu’un vend de l’alcool, il devra payer une amende de Rs 5 000 au comité administratif du village.

Il y a aussi un comité des aînés avec 63 membres pour trouver une solution aux problèmes rencontrés par les aînés. Les membres du comité visitent même la maison des concernés et font un compromis entre les anciens et les membres de leur famille.

Comme le village dépend totalement de l’agriculture, les villageois ont aménagé des routes jusqu’au dernier acre de terres agricoles dans et autour du village. Le village s’est autonomisé économiquement en cultivant des légumes et en les vendant sur les marchés voisins à des prix avantageux. L’unité et la fraternité entre les villageois ont conduit le village vers un développement global.

Les responsables concernés ont appelé les chefs des autres villages à suivre Ryagatlapally comme village modèle et à développer leurs villages en villages sans litige.

