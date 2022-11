Ce vieux camping-car a été transformé en une soupe chaude, prête à nourrir les nécessiteux de Windsor

Un camping-car autrefois terne est maintenant une plaque tournante pour les plats chauds à Windsor, en Ontario, pour ceux qui en ont besoin pendant cette saison froide.

The Soup Shack a été mis sur pied par deux organisations locales : Feeding Windsor et les Street Angels. Ensemble, ils ont transformé un ancien camping-car en un espace pour servir des repas chauds et des boissons.

Les organisateurs stationnent le véhicule au coin de Park Street et de Victoria Avenue entre 19 h et 21 h tous les soirs.

“Nos amis de la rue ont faim en fin de soirée”, a déclaré Marnie Monrose de Street Angels. “Ils ont généralement faim et ils n’ont rien à manger après 17 heures. Nous voulons juste les envoyer au lit avec un estomac chaud et plein.

“Nous ne voulons voir personne dans la communauté dormir dehors pendant ces froids mois d’hiver.”

Lundi était la première nuit où le campeur est parti, et les organisateurs espèrent que les gens en profiteront.

Maurizio Gidillini était l’une des personnes qui demandaient de la nourriture.

“Windsor commence à comprendre qu’il y a des gens qui doivent survivre”, a-t-il déclaré.

Marnie Monrose, une bénévole de Soup Shack avec Street Angels, affirme que les personnes vivant dans la rue à Windsor ont souvent faim après 17 heures et que Soup Shack aide à combler une lacune dans les services. (TJ Dhir/CBC)

Les organisateurs prévoient d’être là tous les soirs jusqu’en avril.

Il existe d’autres programmes alimentaires dans le centre de Windsor, mais l’un des organisateurs a déclaré que l’unité mobile ne reproduirait pas ces services existants.

Des centaines dans le besoin

Merissa Mills de Street Angels a aidé à lancer le projet et a déclaré qu’environ 400 à 500 personnes attendaient un lit dans un refuge à Windsor-Essex. Environ 291 lits sont disponibles à tout moment.

“Je pense que la demande va être élevée”, a-t-elle déclaré à propos du Soup Shack.

Le camping-car “avait l’air terrible” au début du projet, a déclaré Mills, mais il a depuis été vidé et peint après que des fonds ont été collectés par les groupes via une campagne GoFundMe.

Grâce aux 15 000 $ amassés, le Soup Shack devrait être dans les rues de Windsor cet hiver et visiter également le comté, a déclaré Mills.

Maurizio Gidillini, l’un des premiers résidents de Windsor à profiter du Soup Shack, affirme que Windsor commence enfin à réaliser qu’un service comme le Soup Shack est nécessaire. (TJ Dhir/CBC)

Les organisateurs placent des affiches et des informations dans les refuges locaux, les programmes de jour et d’autres endroits où les personnes dans le besoin peuvent se trouver afin qu’elles puissent en savoir plus.

Mills a déclaré qu’il était difficile de faire passer le message aux résidents de Windsor.

“C’est par le bouche à oreille”, a déclaré Mills. “Les personnes que nous ciblons pour les services, elles n’ont pas accès aux médias sociaux, elles ne regardent pas souvent les nouvelles ou n’entendent pas ce genre d’informations.”

Gidillini prévoit de revenir tous les soirs et parlera à tous ceux qu’il connaît de la Soup Shack.

“Quiconque que je rencontrerai le saura”, a-t-il déclaré.

Merissa Mills, une bénévole de Soup Shack avec Street Angels, dit que faire passer le mot a été difficile sans utiliser les médias sociaux. Ils ont mis des affiches et diffusé des informations dans les refuges locaux et par le bouche à oreille. (TJ Dhir/CBC)

Le Soup Shack ne se contente pas de fournir de la soupe.

“Nous allons fournir tout ce qui est chaud dans un bol – soupe, ragoûts, peut-être même des pâtes”, a déclaré Mills. “Nous prévoyons d’avoir des boissons chaudes. Nous aurons également un téléphone portable disponible gratuitement pour tous les clients. Nous allons également distribuer de la documentation contenant des informations sur les ressources disponibles pour les refuges et autres ressources communautaires.”

Mills a déclaré qu’il était prévu d’étendre le service à d’autres zones de Windsor-Essex.

“Le Soup Shack est mobile, il peut donc aller partout où nous allons.”