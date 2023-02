Ce vétérinaire a rampé dans une cage pour attraper un léopard ; Voici ce qui s’est passé ensuite

Quelle serait votre première pensée si vous étiez dans une cage avec un léopard vivant ? “Pure montée d’adrénaline !”, a déclaré le vétérinaire de Mangaluru, âgé de 31 ans, qui occupait cette position ce dimanche (12-02-2023). Un léopard a manqué son chemin et a atterri dans un puits de 25 pieds de profondeur près d’une maison du village de Nidodi. au large de Kateel qui se trouve à 35 km de Mangaluru, Karnataka.Le département forestier a été immédiatement informé et ils ont tout essayé pour faire sortir le chat du puits mais tout est allé en vain.

Lorsqu’ils ont essayé de pomper l’eau, la femelle léopard d’un an est devenue agressive et a commencé à grogner. Ils ont alors été contraints d’arrêter l’opération et 2 jours se sont écoulés.

Le département forestier a alors appelé le centre de secours Chitte Pili dirigé par le couple vétérinaire Dr Yashaswi Naravi et Dr

Mégana Pemmia. A la réception de l’appel vers 9h30 dimanche, l’équipe a atteint l’endroit où le léopard était encore présent.

Comme toutes les autres tactiques essayées par le département des forêts ont échoué, le Dr Meghana a décidé de tenter un acte de casse-cou. Elle est entrée dans une cage fermée avec le matériel nécessaire. La cage a été descendue dans le puits.

« Il y avait de nombreux facteurs auxquels j’avais déjà pensé. Comme j’étais dans une cage, le léopard ne pouvait pas m’attaquer facilement. De plus, il avait faim et déshydraté pendant 2 jours et n’avait pas du tout bougé de sa place. Quand je l’ai vu pour la première fois, il grondait continuellement mais était également très confortable dans un endroit confortable à l’intérieur du puits. Elle ne voulait tout simplement pas sortir », a déclaré le Dr Meghana.

Le vétérinaire a ensuite visé et tiré sur les sédatifs. En 15 minutes, le léopard était inconscient. Commence alors l’aventure proprement dite. Elle a dû transporter le léopard dans la cage, ce qui n’était pas une mince affaire. Un jeune local est descendu du puits et l’a aidée à tirer le chat à l’intérieur de la cage dans laquelle elle se trouvait. Une fois que le jeune est remonté, la cage a été tirée avec le Dr Meghana et le léopard dedans.

Toute l’opération a duré environ 2 heures. Le chat a été gardé en observation pendant un certain temps et a été relâché dans la forêt en toute sécurité.

