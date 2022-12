Ce ver marteau transforme sa proie en liquide, en savoir plus sur la créature unique

La grande variété d’organismes vivants que les différents écosystèmes de la terre ne cesse de nous étonner. Il existe des organismes sur la planète qui vous surprendront par leurs formes, caractéristiques ou traits uniques. L’un d’entre eux est le ver marteau. Ce ver ressemble presque à un ver de terre en apparence, mais se définit par l’absence de segments en forme d’anneau que l’on trouve sur tout le corps d’un ver de terre.

Cependant, alors que le ver de terre est inoffensif et même considéré comme bénéfique sous la forme de création de fumier pour les plantes, le ver marteau est prédateur et dangereux. Ce qui le distingue cependant, c’est la nature effrayante dans laquelle il chasse sa proie. Ces organismes visqueux et aqueux ne « mangent » pas leurs proies mais plutôt les « boivent ». Il est connu pour son mécanisme d’attaque consistant à transformer le corps solide de sa proie en forme liquide puis à le boire.

Le ver trouve sa proie à l’aide d’organes sensoriels situés sous sa tête distinctive en forme de marteau, qu’il fixe ensuite avec sa tête et son corps. À mi-chemin de son corps, la bouche du prédateur s’ouvre largement. La partie arrière de la bouche s’étend vers l’avant pour former une feuille qui se serre autour de la victime.

Des enzymes digestives sont libérées, transformant le corps en une soupe délicieuse que le prédateur aspire ensuite. Un autre fait étrange à propos du ver marteau est que sa bouche est aussi son anus, ce qui signifie que tout aliment indigéré est sécrété par la bouche elle-même.

Bien qu’il soit moralement répréhensible de tuer un organisme, les experts estiment que le ver marteau est nocif pour l’environnement car il se nourrit d’autres vers qui sont bénéfiques pour les arbres, les plantes et le fumier agricole, et recommandent donc de le tuer à vue.

