Ce vélo fonctionne sans chaîne et les médias sociaux sont stupéfaits

Les humains sont toujours à la recherche constante d’améliorations des choses que nous avons déjà. Et une amélioration similaire est apparue pour les vélos. Une vidéo d’un vélo, qui ne nécessite pas de chaîne et ne fonctionne qu’avec des pédales, devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on voit un homme faire du vélo en pédalant, et ça avance. La vidéo montre en outre une comparaison entre une séquence et un cycle sans chaîne. Vous verrez deux personnes différentes faire du vélo. Un cycle est avec une chaîne et l’autre sans chaîne. Dans un vélo sans chaîne, à l’époque superbe, les pneus sont directement accrochés sans délai à la pédale et le cycliste n’a même pas besoin d’appuyer sur toutes les pédales.

Cette vidéo a été partagée par un utilisateur nommé Tansu Yegen. Il a légendé la vidéo avec “Vélo sans chaîne. Les pédales à leviers multiplient la force afin que l’on puisse aller plus vite avec moins d’effort. Le pédalage vertical supprime la flexion excessive des hanches, des genoux et des chevilles. Cette vidéo a reçu plus de 5 lakh vues jusqu’à présent. Les téléspectateurs commentent également la vidéo et parlent de ses avantages et de ses inconvénients.

Vélo sans chaîne🚲🚲🚲

Les pédales à levier multiplient la force afin que l’on puisse aller plus vite avec moins d’effort. Le pédalage vertical supprime la flexion excessive des hanches, des genoux et des chevilles… pic.twitter.com/NEbXWBnc8M — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 1 août 2022

Dans l’ensemble, la vidéo a époustouflé les gens car ils n’avaient jamais imaginé voir un vélo rouler sans chaîne. La vidéo est actuellement à la mode sur tous les réseaux sociaux.

