Les employés de X ont été laissés perplexes après leur première rencontre avec Elon Musk suite à son acquisition de l’entreprise. réseaux sociaux plateforme, alors connue sous le nom de Twitter. Décrites comme erratiques et détachées du cœur de l’entreprise, les réponses décousues de Musk ont ​​amené beaucoup à se demander s’il comprenait vraiment l’entreprise. « Ce type n’était-il pas censé être un génie ? » » a demandé un employé après l’échange chaotique.

La réunion a commencé avec Twitter directeur marketing Leslie Berland, accompagnant Musk dans une séance de questions-réponses. Sa première question était simple : « Pourquoi aimez-vous Twitter ? Musk a cependant donné une réponse qui a laissé de nombreux membres du personnel perplexes. « Je trouve que j’apprends beaucoup de ce que je lis sur Twitter… C’est un excellent moyen de faire passer un message par téléphone », a divagué Musk, avant de sortir du sujet pour plaisanter : « Certaines personnes utilisent leurs cheveux ». pour m’exprimer, j’utilise Twitter.

Les employés ont été alarmés par les réponses vagues de Musk et son apparent manque de préparation. « En fait, je me suis tourné vers un étranger dans les Communes et lui ai demandé : « Que se passe-t-il en ce moment ? » », se souvient un employé. Malgré la confusion, certains, comme Randall Lin, ont trouvé la réaction exagérée, suggérant : « Avec Elon, vous savez en quelque sorte ce que vous allez obtenir. »

Lorsque Berland a insisté sur la manière dont les employés de Twitter pourraient gagner sa confiance, Musk a esquivé la question en répondant : « Si quelqu’un fait des choses utiles, alors c’est génial. Mais s’ils ne le sont pas… pourquoi sont-ils dans l’entreprise ? Son attitude nonchalante à l’égard de la confiance des employés n’a guère apaisé les inquiétudes.

La dernière question de savoir si Musk assumerait le rôle de PDG a suscité une réponse plus bizarre. Musk, qui détenait déjà le titre de « Techno King » chez Tesla, a rejeté les titres comme étant sans importance. Au lieu de cela, il a déplacé la conversation vers sa philosophie globale sur la prolongation de la durée de vie de la civilisation, en contemplant la vie extraterrestre et la nature de l’univers. « De nombreux employés ont été stupéfaits par ce monologue apparemment hors de propos », selon un ancien ingénieur, qui a déclaré que Musk « soit n’y a pas beaucoup réfléchi, soit ne prend pas cela au sérieux ».

La réunion s’est terminée sur une incrédulité généralisée parmi les salariés. « Il n’a pas fait atterrir l’avion », a ironisé un ancien cadre, critiquant l’incapacité de Musk à offrir un leadership cohérent dans une période de grande incertitude pour l’entreprise.

L’acquisition de Twitter par Musk en 2022, évaluée à 44 milliards de dollars, a entraîné des licenciements massifs, avec près de 80 % du personnel licencié. Les employés restés ont été avertis des conditions de travail « extrêmement difficiles », alors que Musk a donné le ton de son règne sur la plateforme désormais connue sous le nom de X.