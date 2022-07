Ce type d’ETF enregistre des entrées de capitaux quasi record et verse des dividendes

C’est un type d’ETF qui voit des entrées de capitaux presque record.

De nouvelles données montrent que les fonds négociés en bourse de dividendes ont totalisé près de 50 milliards de dollars d’argent frais au premier semestre 2022, selon Todd Rosenbluth de VettaF, une société de services financiers.

“Nous avons récemment réalisé une enquête auprès des conseillers de VettaFi, et les stratégies de dividendes étaient les plus populaires en termes de revenus”, a déclaré mercredi le responsable de la recherche de la société à “ETF Edge” de CNBC. “Plus haut que les obligations d’entreprises, plus haut que les bons du Trésor, plus haut que les secteurs plus étroitement ciblés comme l’immobilier.”

Les FNB de dividendes et d’obligations ultra-courtes connaissent une activité de marché importante en raison des craintes croissantes d’un grave ralentissement économique et de l’attrait croissant des investissements traditionnellement plus sûrs. Ces fonds sont considérés comme les grands gagnants du premier semestre de l’année car les investisseurs étaient à la recherche de gains et de sécurité.

Rosenbluth s’attend également à une forte demande d’ETF de dividendes et d’obligations ultracourtes au second semestre, citant une Réserve fédérale “faucon”, une volatilité élevée des marchés boursiers et des investisseurs à la recherche d'”alternatives relativement sûres”.

“Les conseillers et les investisseurs institutionnels recherchent des stratégies au-delà des fonds traditionnels d’actions et d’obligations cette année”, a-t-il déclaré à CNBC.

Will Rhind, fondateur et PDG de GraniteShares, a déclaré que son entreprise voit les gens donner la priorité aux liquidités tout en faisant face à une récession potentielle.

“L’un des principaux thèmes sur les marchés boursiers cette année est que les gens sortent des noms de croissance qui, vous savez, ne versent généralement pas beaucoup de dividendes – voire rien du tout – et vers des noms qui rapportent de l’argent”, a déclaré Rhind.

Plus d’actions à dividendes peuvent équivaloir à plus de jeux de valeur, a-t-il ajouté.

Les conseillers en placement considèrent les stratégies de dividendes comme une forme de revenu, selon Rosenbluth. Sa principale raison : les “stratégies de type liquidités” sur les obligations ultracourtes restent insensibles aux taux d’intérêt sur les titres à revenu fixe sur de courtes périodes.

“On voit ça [ultrashort-bond ETF] la base d’actifs augmente de manière significative, et c’est une autre de ces tendances que nous observons ici chez VettaFi », a-t-il déclaré.

