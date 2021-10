Ce type a négocié avec Pizza Hut pour obtenir un repas gratuit

Il y a le capital social, et puis il y a le capital des médias sociaux. Un utilisateur de Twitter a mis ce dernier à l’épreuve en demandant à Pizza Hut d’échanger une pizza XL, six pains à l’ail et un Coca Cola. Le « prix demandé » fixé par Pizza Hut était de 10 000 likes. Cependant, ce n’était pas une fin heureuse même si l’utilisateur de Twitter a obtenu 10 000 likes pour son tweet. L’accord a rapidement tourné au vinaigre avec les querelles des deux parties. Le tweet original de l’utilisateur Zohad a plus de 18 000 likes, et Pizza Hut était également prêt à tenir sa promesse. Le problème est survenu lorsque la société a déclaré que la pizza prendrait deux semaines pour être livrée, et que seule la grande taille était une option de taille. Zohad n’était pas prêt à faire des compromis sur la taille et a dit que l’affaire était annulée si c’était quelque chose de moins que ce qu’il avait demandé. « Ça prendra 2 semaines ? Grand seulement ?

Oubliez ça, gardez votre pizzaiolo, vous n’en voulez pas. C’est irrespectueux envers toutes les personnes qui ont participé. Je ne vais plus jamais au Pizza Hut », a-t-il tweeté.

En réponse, Pizza Hut a déclaré: «Nous avons définitivement arrêté XL. Seul Grand est disponible. Désolé, j’aurais dû le signaler plus tôt. Nous ne pouvons pas engager une période de temps inférieure à cela. Ne vous inquiétez pas, vous l’aurez dans les 2 semaines. » C’est là que le marchandage est devenu trop réel. Zohad a demandé deux grosses pizzas en guise de trêve, mais Pizza Hut a fait quelques calculs qui ont dit non : « 2 grosses pizzas ne sont pas égales à 1 pizza XL. 2 grandes pizzas = 24 pouces tandis que 1 pizza XL = 15 pouces. L’offre est la même. Veuillez répondre d’ici ce soir avec votre adresse et vos coordonnées, après quoi cette offre ne sera plus valable. à vous servir. Encore des excuses… » Zohad a répliqué: « Vous ne vous excusez pas et ne donnez pas de délais dans le même souffle. Ce tweet à lui seul vous a donné un million d’impressions tout en se disputant comme un enfant sur quelques pouces. C’est embarrassant. Je ne veux pas que ta pizza ou quoi que ce soit à voir avec toi, sors de mes mentions. #pizzahutannulé »

En fin de compte, cependant, Zohad a fini par remporter la ronde de négociation, Pizza Hut concédant lui avoir envoyé deux grosses pizzas. Il est apparu que Pizza Hut, ou quiconque interagissait au nom du point de vente sur les réseaux sociaux, a cédé à toute la pression alors que certains utilisateurs sont allés jusqu’à dire qu’ils « boycotteraient » Pizza Hut. La plupart des gens étaient l’équipe Zohad sur celui-ci. .

« Ne t’inquiète pas tu l’auras » ? ce n’est pas ainsi qu’une entreprise comme Pizza Hut interagit, pas très professionnelle de votre part. — Wajid (@wajid96172737) 2 octobre 2021

Donnez-lui 2 grosses pizzas. Sinon, tout twitter vous boycotterait. — Fatmid Ul Husnain (@its_Exorcist) 2 octobre 2021

C’est pour le moins décevant, hors de Pizza Hut pour toujours. Faites un XL et tenez-vous-en à votre parole — 🅰🅶🅰🅸🅽 (@Irfanbaber) 2 octobre 2021

2 grandes pizzas et concluez l’affaire s’il vous plaît. Tous les yeux sur vous Pizza Hut. Faites un pas – Omar (@Omarakhtar007) 2 octobre 2021

Envoyez-lui deux grosses pizzas. Kya hogya ha et pourquoi deux semaines. Envoyez simplement. Combien de temps vous faut-il pour cuire une pizza – Tehreem Azeem (@tehreemazeem) 2 octobre 2021

Bon, tout est bien qui finit bien. Probablement.

